"La demora no es por la oposición": avances y precisiones sobre el Parque Industrial de Esquel

El concejal Fernando Raposeiras, integrante del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de Esquel, brindó detalles sobre el estado actual del Parque Industrial y el proceso de evaluación de los proyectos vigentes. Según explicó el edil, el tratamiento de la ordenanza de adjudicación se encuentra en una etapa de análisis pormenorizado de cada postulante, siguiendo el orden de mérito establecido por el Consejo de Admisión. El objetivo primordial, señaló, es garantizar que cada empresa cuente con el respaldo técnico y financiero necesario para su radicación definitiva, un proceso que requiere el cumplimiento estricto de la reglamentación aprobada el año pasado.

En relación a los tiempos de implementación, Raposeiras aclaró que la labor legislativa actual se enfoca en verificar que la documentación presentada por las firmas interesadas esté completa y en regla. El concejal sostuvo que las demoras que pudieran surgir responden a la necesidad de cumplimentar pasos administrativos previos que son responsabilidad del Ejecutivo o de las propias empresas. "Cualquier demora que se esté llevando adelante no es por la oposición, porque no se han cumplimentado algún paso previo y no es algo que tenga que cumplimentar el Concejo Deliberante", puntualizó, remarcando que el marco legal para avanzar ya fue acompañado oportunamente por su bloque.

Desde el Partido Justicialista enfatizaron que existe una voluntad plena de reactivar el sector productivo de la ciudad, siempre que se brinde un marco de previsibilidad a los inversores. Raposeiras advirtió que la transparencia en el proceso es fundamental para la imagen de la ciudad ante futuros emprendimientos. "Si vos presentás como Ejecutivo un proyecto y después lo vas tratando de adecuar para que vaya calzando porque está faltando algo, ¿de qué seguridad jurídica hablamos?", manifestó el edil, haciendo hincapié en que el respeto a las normas vigentes es el camino para asegurar el éxito de la radicación industrial.

Finalmente, se informó que el bloque del Partido Justicialista continúa trabajando activamente durante el receso, manteniendo reuniones y analizando los nuevos proyectos de ordenanza que el Ejecutivo municipal prevé tratar en sesiones extraordinarias. "El bloque está a favor de la instalación de empresas y de la generación de trabajo, ahora todo dentro de un contexto y un marco legal", concluyó Raposeiras, ratificando el compromiso de su espacio con el desarrollo económico de Esquel bajo criterios de orden administrativo y rigor técnico.

E.B.W.