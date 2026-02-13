Científicos argentinos crean un material revolucionario para purificar el agua de arsénico y bacterias

Un equipo de investigación del Instituto de Física de Buenos Aires, perteneciente al CONICET y a la Universidad de Buenos Aires, desarrolló un material de vanguardia capaz de remover simultáneamente arsénico, bacterias, virus y otros contaminantes del agua. El proyecto es liderado por la investigadora Silvia Goyanes y cuenta con la participación clave de Alicia Vergara, Matías Barella y Carlos Rodríguez Ramírez. El desarrollo consiste en carbón activado modificado con sales metálicas y polímeros comestibles, diseñado para funcionar en filtros sobre mesada, jarras purificadoras o tanques de almacenamiento en comunidades con acceso limitado al recurso potable, sin requerir consumo de energía.

La innovación destaca por su eficiencia y economía, ya que las modificaciones sobre el carbón comercial se realizan mediante procesos sencillos y equipos de bajo costo usuales en la industria. Según detalló Alicia Vergara, las pruebas de laboratorio bajo normativa de ANMAT demostraron que el material puede tratar al menos ocho mil litros de agua, reduciendo la concentración de arsénico a niveles inferiores a los límites recomendados. Además, el sistema incorpora propiedades magnéticas que permiten detectar cuándo el material filtrante se encuentra agotado, una ventaja tecnológica que optimiza su mantenimiento en entornos domésticos.

Más allá de los metales pesados, los científicos confirmaron que el compuesto tiene un alto potencial para remover antibióticos, colorantes y agroquímicos como el paraquat y la atrazina. Barella y Rodríguez Ramírez destacaron que el rendimiento del producto es comparable al de los filtros de mayor costo en el mercado actual, pero con un valor de fabricación significativamente inferior. Actualmente, el equipo busca vincularse con empresas del sector privado para avanzar hacia la comercialización masiva del desarrollo, con el objetivo de generar un impacto social positivo y garantizar agua segura para la población.

E.B.W.