Semana de Esquel: lanzan una "Búsqueda del Tesoro" para descubrir la historia de la ciudad

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, el Archivo Histórico Municipal lanzó una propuesta que combina ingenio, trabajo en equipo y memoria local: una gran Búsqueda del Tesoro. La actividad, libre y gratuita, busca que la comunidad se involucre con la historia de Esquel de una manera lúdica y original.

Cómo participar

Los interesados deben conformar equipos de entre 3 y 5 personas. El primer paso para comenzar la aventura es hoy, viernes 13 de febrero, de 17 a 21 horas, en la Expo Feria (Gimnasio Municipal). Allí se realizarán las inscripciones y se entregará la guía con las primeras instrucciones para iniciar la búsqueda.

Desafíos y creatividad

La competencia no solo pondrá a prueba el conocimiento sobre la ciudad, sino también la creatividad. El próximo 16 de febrero a las 20 horas, en el escenario de la Expo Esquel, los equipos participarán de un desfile de disfraces reciclables, instancia donde además se entregarán las consignas finales para completar el desafío.

Premios y ganadores

Aquellos equipos que logren completar correctamente todas las pistas y desafíos participarán por importantes premios. El anuncio oficial de los ganadores se realizará el 26 de febrero a través del Instagram oficial de la Municipalidad de Esquel.

Para quienes deseen profundizar en las reglas o acceder al reglamento completo, la organización ha dispuesto códigos QR en los puntos de inscripción y en las redes sociales municipales.