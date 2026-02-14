El blues no fue triste: turismo, fraternidad y alegría en el balance del 2° Festival realizado en Trevelin

En el marco del 2° Festival Internacional de Blues de Trevelin, realizado los días 7 y 8 de febrero, la localidad no solo vibró al ritmo de la música, sino que también se destacó por la cálida recepción brindada a los artistas que visitaron la región: Crystal Thomas, Luca Giordano y su mánager Mariano Cardozo.

La reconocida cantante estadounidense Crystal Thomas llegó especialmente a Trevelin para ser parte del festival, siendo esta su segunda visita a la Argentina y la primera a la Patagonia, con la provincia del Chubut como destino anfitrión. Su presencia jerarquizó el evento, consolidando a Trevelin como sede de encuentros culturales de proyección internacional.

El Festival, que fue declarado de Interés Turístico Cultural por el Municipio de Trevelin, tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre turismo y cultura, y ya proyecta una nueva edición para el año 2027, apostando a su continuidad y crecimiento.

Durante los días posteriores al evento, distintos prestadores turísticos locales se involucraron activamente para ofrecer a los artistas una experiencia integral por la región, combinando naturaleza, historia, gastronomía y paisajes únicos.

El transfer oficial estuvo a cargo de la empresa Criollos, garantizando la movilidad del equipo artístico. Las excursiones fueron coordinadas por el guía Pablo Gerez de Chubut Explorer, quien guio los recorridos por atractivos emblemáticos como las Cascadas Nant y Fall, los viñedos Nant y Fall y el histórico Molino Museo Nant Fach.

Además, los artistas pudieron disfrutar de una experiencia inolvidable: el avistaje aéreo de Trevelin desde el cielo, gracias a Patagonia Bush Pilots, que permitió apreciar el valle y la cordillera desde una perspectiva privilegiada.

Como parte de la agenda, se les acercó una propuesta gastronómica típica de la localidad: una bandeja de tartas dulces y la tradicional torta negra galesa de la Casa de Té Nain Maggie, reflejo de la herencia cultural y las tradiciones de Trevelin.

En cuanto al alojamiento, Thomas y su equipo se hospedaron en Cabañas Arroyo Escondido, mientras que el músico argentino Ricardo Tapia fue alojado en Los Ciruelos, completando una estadía pensada para brindar confort, hospitalidad y atención personalizada.

Todas estas acciones se realizaron con el objetivo de agasajar a los artistas por su visita, fortalecer la relación entre el sector público y privado, y posicionar a Trevelin como un destino preparado para recibir eventos internacionales con servicios de calidad y calidez humana.

Desde la organización expresaron: “Estamos muy felices por la visita de Crystal Thomas, agradecidos por su carisma y su excelente predisposición. Su paso por Trevelin deja una huella y refuerza el camino que acompañamos, impulsado desde sus inicios por Rudy Murúa, para que el Festival Internacional de Blues continúe creciendo”.

Así, Trevelin continúa consolidándose como un destino turístico, cultural y musical de referencia en la Patagonia, donde la música, la identidad y el paisaje se integran para ofrecer experiencias auténticas tanto a visitantes como a artistas de todo el mundo.