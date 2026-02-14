18°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 14 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaMessi
14 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El mural de Leo que es el orgullo de todo un país

RED43 te invita a un recorrido aéreo por el gigante de la 9 de Julio, la obra de Martín Ron que inmortaliza el grito de gol de un pueblo que nunca dejó de creer.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay imágenes que nos pertenecen a todos por igual. En una de las esquinas más emblemáticas de la Argentina, la mirada de Lionel Messi se elevó para siempre. Ya no es solo una pared: es un monumento a la alegría que nos unió bajo una sola bandera.

 


El grito que todavía retumba

 


El artista Martín Ron no eligió cualquier imagen. Eligió "el" momento: ese latigazo contra México que nos devolvió el alma al cuerpo en Qatar. Con un realismo que te pone la piel de gallina, el mural captura el sudor, la garra y el desahogo del 10. Son 35 metros de puro sentimiento que se ven desde lejos, recordándonos que no hay imposibles cuando se juega con el corazón.

 

Una parada obligatoria para el que visite la capital

 

 

Si te venís para Buenos Aires, tenés que pasar a saludar al capitán. Es el punto de encuentro donde los argentinos de todas las provincias se sacan la misma foto: con el dedo apuntando al cielo, igual que él.

 

  • Ubicación federal: En el cruce de Av. 9 de Julio y Av. Belgrano. Se ve desde cuadras de distancia, como un faro albiceleste.

     

  • Dimensiones de gigante: 35 metros de altura por 15 de ancho. Es, hoy por hoy, el homenaje más imponente al más grande de la historia.

     

  • Un regalo para todos: Se inauguró al cumplirse el primer año de la tercera estrella, para que el "Muchachos" siga sonando cada vez que alguien levanta la vista.

     

"Pintar al Leo es pintar la historia de todos nosotros", dicen por ahí. Y tienen razón: este mural es un pedacito de la gloria que nos llevamos a la tumba.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Isabel Norma Parra de Gerosa (Betty)
2
 Persecución en Trevelin: quiso robar un comercio a patadas y lo atraparon tras forcejear
3
 Esquel celebra sus 120 años: comenzó la Expo Verano 2026 a puro ritmo y producción local
4
 Iris Ernestina Zarate QEPD
5
 Dos potencias se juntan
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -