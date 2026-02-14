Hoy vuelve el carnaval barrial a Esquel

Los barrios de la ciudad se preparan para una jornada histórica. La iniciativa, que nació desde el corazón de la Biblioteca Popular Tolkeyen, busca reinstaurar los corsos que marcaron una época. Sandra Moyano, referente de la institución, explicó el origen de la propuesta: “De uno de los miembros de la biblioteca surgió la idea de volver a retomar los carnavales en Esquel, de poder volver a tener esos festejos que habían antes. Así que empezamos a cranear un poco”.

Cronograma y desfile

Mel Aguirre detalló cómo se vivirá la jornada el sábado 14: “A las 16:30 estamos haciendo unas llamadas por el barrio con las murgas Patrimonio que Invitan, La Convenida y la 5001. A partir de las 17:00 comienzan las presentaciones de escenario y el desfile, donde se han sumado grupos de danza, clubes y personas que tienen ganas de recuperar las calles para el carnaval”. Además, adelantó que el escenario contará con bandas de folclore y cumbia, brindando un marco variado a la fiesta.

Unión barrial y organización comunitaria

La organización no es un esfuerzo aislado, sino una red que conecta a diversos sectores. Según Moyano, participan los barrios 28 de Junio, Valle Chico, Badén y la Biblioteca, involucrando a murgas y artistas locales. Jonathan Velázquez, quien se sumó tras una invitación en el barrio Los Sauces, destacó: “Me encontré con un grupo de personas con una energía tremenda. Como es algo para los vecinos en común, volver a traer esa alegría, entonces, sin pensarlo, dije sí, me sumo”.

Por su parte, Guadalupe Iturrioz invitó a la comunidad a participar activamente de la previa: “Estamos haciendo una carroza en el barrio 28 de Junio... necesitamos muchas manos para poder seguir armando esta carroza, que va a ser nuestra pequeña representación de este evento de tanta alegría”.



El contexto local: No dar la espalda al bosque

Un punto central de la jornada será el compromiso con la realidad ambiental de la zona. Javier Sanca fue contundente al respecto: “Estamos conscientes de la situación trágica que estamos viviendo en nuestros bosques. No queremos extraernos de esta realidad. Necesitamos un poco de esta alegría, podrán cortar las flores pero no detener la primavera”.

En este sentido, se recibirán donaciones y se contará con la presencia de vecinos autoconvocados. El cierre del desfile tiene un propósito especial: “Convocamos a bomberos y brigadistas para poder rendirles un homenaje por este trabajo que están realizando”, explicó Moyano, quien además definió el espíritu del evento: “Tomamos el carnaval como la forma de carnaval de denuncia, de poder decir lo que la gente siente y manifestar todo lo que está pasando”.

Información del evento:

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, desde las 16:30 hs.

Lugar: Malvinas Argentinas 1850 (frente a la Biblioteca Tolkeyen).

Corte de calle: Sobre Malvinas Argentinas, entre Avenida Perón y Cacique Casimiro Biguá (Cambaceres).

Talleres previos: Durante toda la semana se dictan talleres de máscaras y antifaces en la biblioteca.

