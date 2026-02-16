13°
Lunes 16 de Febrero de 2026
Lunes con descenso de temperatura y ráfagas de viento en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este 16 de febrero una jornada marcada por la nubosidad variable, una máxima de 19 grados y vientos regulares provenientes del sector oeste.
La ciudad de Esquel iniciará la semana con un marcado descenso en la temperatura mínima, la cual se ubicará en los 5 grados durante las primeras horas del lunes. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, aunque no se esperan precipitaciones que afecten el normal desarrollo de las actividades en la región. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados hacia la tarde, brindando un ambiente templado pero condicionado por la presencia del viento.

 

El factor meteorológico más destacado será la intensidad de las ráfagas provenientes del sector oeste, las cuales podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora entre la tarde y la noche. Esta condición de inestabilidad eólica se mantendrá constante, rotando levemente hacia el sudoeste al finalizar la jornada. Hacia el cierre del lunes, el termómetro descenderá hasta los 11 grados, manteniendo la nubosidad persistente pero sin alertas meteorológicas vigentes para la zona cordillerana.

 

 

 

