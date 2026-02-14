20°
Esquel, Argentina
Sabado 14 de Febrero de 2026
14 de Febrero de 2026
San Valentín en la cordillera: sábado templado y nublado para disfrutar en pareja

Hoy sábado el cielo estará mayormente nublado pero sin lluvias en la región. Con una máxima de 21°C, el clima será perfecto para celebrar San Valentín al aire libre.
El Día de los Enamorados ha llegado a la región con un cielo que alternará entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día. A pesar de la nubosidad, las condiciones serán óptimas para disfrutar de paseos y eventos comunitarios, ya que no se registran probabilidades de precipitación para ninguna franja horaria.

 

Detalle del tiempo para hoy

De acuerdo al pronóstico oficial para este sábado 14 de febrero, el termómetro mostrará un ascenso paulatino ideal para planes románticos o recreativos:

Mañana: La jornada comenzará con una mínima de 8°C durante las primeras horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 16°C cerca del mediodía.

 

Tarde: Será el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 21°C y vientos constantes de entre 23 y 31 km/h.

 

Noche: Para el cierre del día, la temperatura descenderá a los 15°C, con un cielo algo nublado y ráfagas leves desde el sudoeste.
 

 

Amor y salud: el clima acompaña las jornadas de testeo

El clima templado de la tarde y noche resultará un aliado clave para la campaña "Amar es cuidarnos". En Esquel, los stands de FeriArte operarán de 18 a 22:30 hs con una temperatura que rondará los 18°C, mientras que en Trevelin, la actividad en "La Encrucijada" se desarrollará desde las 20:30 hs bajo un cielo despejado de lluvias.

 

Recordamos que en ambos puntos se realizarán testeos rápidos y gratuitos de VIH y Sífilis, reforzando el mensaje de que el cuidado preventivo es la expresión de amor más importante en este día.

 

