Viernes 13 de Febrero de 2026
Clima en Esquel: Viernes con ascenso de temperatura y algo de viento por la tarde

Tras un amanecer frío, se espera una jornada agradable con una máxima que alcanzará los 20°C. No hay probabilidades de lluvia, aunque el viento se hará sentir durante la tarde con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo al pronóstico oficial actualizado, este viernes 13 de febrero se presenta como un día de transición hacia condiciones más templadas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta el incremento del viento hacia el final del día.

 


Mañana: La jornada comenzó con una mínima de 5°C y cielo ligeramente nublado. El viento se mantiene leve, soplando desde el sector Norte.

 

Tarde: Será el momento más cálido del día, con una temperatura máxima de 20°C. El cielo estará parcialmente nublado y se espera la mayor intensidad del viento, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas del Noroeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

 

Noche: La temperatura descenderá hasta los 16°C. El cielo se presentará mayormente nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones (0%).

 

Tendencia para el fin de semana

 

Para quienes planean su descanso, el pronóstico extendido anticipa un sábado con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, mientras que el domingo el termómetro volvería a subir hasta los 19°C.

 

