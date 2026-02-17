Operativo en Ruta 24: Secuestran cinco guanacos faenados y armas de fuego en Sarmiento

En un nuevo golpe contra la caza furtiva en la región, personal de la División Seguridad Rural de Sarmiento logró el decomiso de cinco ejemplares de guanaco faenados y el secuestro de dos armas de fuego. El operativo se desarrolló este lunes por la noche en un punto estratégico de la Ruta Provincial 24.

El Control en el Puente Traverso

Alrededor de las 22:30 horas, mientras los efectivos realizaban tareas de prevención y control vehicular a la altura del Puente Traverso, interceptaron una camioneta Ford Ranger de color rojo en la que se desplazaban dos hombres.

Durante la identificación de rutina, los uniformados detectaron que los ocupantes transportaban armamento:

Una carabina de repetición Remington calibre .223 equipada con mira telescópica.

Una carabina semiautomática calibre .22 con cargador y tres municiones.

Aunque las armas pertenecían a uno de los involucrados, las autoridades procedieron a su retención preventiva para verificar la legalidad de la documentación y su estado.

Hallazgo en la caja del vehículo

Lo que inició como una verificación de rutina tomó otra dimensión cuando los agentes observaron, a simple vista en la caja del rodado y entre varias bolsas, restos cárnicos. Ante la sospecha de una infracción a las leyes de fauna, el vehículo fue escoltado hasta la base operativa de la División Seguridad Rural.

Allí, ante la presencia de un testigo civil, se realizó la requisa detallada que confirmó el alcance de la faena ilegal. Se contabilizaron:

10 cuartos

10 paletas

10 lomos

Estas piezas corresponden a un total de cinco ejemplares de la especie Lama guanicoe.

Destrucción del decomiso

Siguiendo los protocolos vigentes para este tipo de infracciones, los restos de los animales fueron secuestrados y, según informaron fuentes policiales, serán destinados a su destrucción, dado que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes para el consumo humano y provienen de una actividad no autorizada.

Este procedimiento se suma a la serie de controles que se vienen intensificando en las rutas de la zona sur de Chubut para combatir el abigeato y la caza ilegal, actividades que afectan tanto a la fauna silvestre como a la seguridad de los establecimientos rurales.