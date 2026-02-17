Provincia licitó 11 nuevas viviendas en Gaiman

En el marco de la política habitacional que lleva adelante la Provincia, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó el avance del proyecto para la construcción de nuevas viviendas en la localidad de Gaiman, a partir de la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 09/25.

El acto se desarrolló en la sede del organismo provincial en Rawson y contó con la presencia del gerente General del IPVyDU, Alejandro Asensio; el director general de Planificación, Proyectos y Ejecución de Obras, Alejandro Yoguel; la directora de Asuntos Jurídicos, Leticia Sanguinetti; y el director de Proyectos y Desarrollo Urbano, Federico Epele.

La apertura fue fiscalizada por la Escribana Adscripta de Gobierno, Daniela Ratti Viña.

Las empresas que acudieron a la convocatoria presentaron sus ofertas para ejecutar el proyecto y la construcción de 11 viviendas, cinco destinadas a afiliados del Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SITRAVICH) y seis de demanda libre, con un presupuesto oficial de $1.375.143.889,32.

Viviendas y obra pública

Torres señaló que “desde el día uno tomamos la decisión de responder a la demanda habitacional como una verdadera política de Estado, garantizando no solo nuevos hogares para las familias chubutenses, sino también más y mejor empleo a través de la obra pública y acompañando el desarrollo de la provincia”.

“Así como años atrás se entregaban viviendas e incluso barrios sin servicios, hoy en Chubut las obras comienzan y se terminan”, remarcó el mandatario provincial.

Asimismo, agregó que las 11 viviendas proyectadas en Gaiman “reflejan el esfuerzo de los contribuyentes y de una gestión que va a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los chubutenses, principalmente en una necesidad tan importante como lo es acceder al primer hogar”.

El nuevo barrio

La obra comprende el proyecto y la construcción de 11 viviendas ubicadas sobre calle Italia, entre Dr. Fernández Dopazzo (Pepe) y Awena Pugh.

Las unidades, en planta baja y con una superficie cubierta de 61,59 m², se ejecutarán mediante sistema tradicional de obra húmeda, con estructura independiente de hormigón armado, platea de fundación, columnas, vigas y losas de viguetas pretensadas con ladrillos de poliestireno expandido.

Desde el IPVyDU se informó que los revoques serán completos en el interior, con terminación en pintura látex, mientras que el exterior contará con revoque hidrófugo y revestimiento plástico texturado. Las carpinterías serán de aluminio línea Módena, color blanco, con vidrios float.

Los pisos, zócalos y revestimientos serán cerámicos. Cada vivienda estará equipada con cocina con horno y campana de extracción, mesada de granito con bacha de acero inoxidable y grifería, además de bidet, inodoro, lavatorio, ducha y accesorios sanitarios completos.

El proyecto incluye movimiento de suelos, compactación, cordones cuneta, redes de energía eléctrica y alumbrado público, agua potable, gas natural, veredas perimetrales y forestación con arbolado y cestos de residuos por vivienda.