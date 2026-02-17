12°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 17 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43climaEsquel
17 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Esquel: martes marcado por vientos intensos y ráfagas que rozarán los 80 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de cielo cubierto y clima fresco. No se esperan lluvias, aunque el viento será el gran protagonista del día.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel tendrá un martes con condiciones climáticas dominadas por el viento y un marcado descenso de la temperatura. Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada, el reporte oficial descarta la probabilidad de precipitaciones en la zona cordillerana.

 

El dato central para hoy es la intensidad del viento proveniente del sector noroeste, que se hará sentir con fuerza especialmente durante las horas de mayor actividad. La temperatura máxima apenas alcanzará los 16°C, configurando un día más fresco de lo habitual para esta época del año.

 

El detalle del tiempo a lo largo del dia:

 

Por la mañana: El cielo estará mayormente nublado con una temperatura de 14°C. Los vientos serán constantes de hasta 50 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 78 km/h.

 

Durante la tarde: Se espera la máxima de 16°C bajo un cielo que continuará cubierto. Las ráfagas de viento se mantendrán intensas, llegando nuevamente a los 78 km/h.

 

Hacia la noche: La temperatura descenderá a los 12°C. Si bien el viento perderá algo de fuerza, todavía se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

 

Debido a la fuerza del viento prevista para hoy, se recomienda circular con precaución y asegurar elementos que puedan verse afectados por las ráfagas en espacios abiertos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Marcos Aga y Nathalia Delgado se impusieron en la Esquel 360 Bike Fest
3
 Robaban elementos de un puesto de comidas, y fueron descubiertos
4
 Siguen los festejos de carnaval por el aniversario de Esquel
5
 Conocé a Los Curdas: una banda esquelense formada en La Plata
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -