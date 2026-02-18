Fin de semana con controles reforzados en Esquel y un robo en Lago Puelo

La comisario de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, realizó un balance de los hechos registrados durante el fin de semana largo, marcado por un incremento de controles y refuerzos de personal en distintos puntos de la región.

“Durante el fin de semana largo han habido varias actividades aquí en la ciudad de Esquel, en lo que fue la expo y se ha desarrollado con total normalidad, no hemos tenido mayores inconvenientes”, señaló.

Pauli también agregó que hubo un importante movimiento turístico en la zona: “Hubo afluencia de personas y visitantes de turismo, pero no hemos tenido más que algunos contraventores, hechos de menor relevancia”.

Sin embargo, en el ámbito regional se registró un hecho delictivo en Lago Puelo. Según detalló Pauli: “El día lunes, aproximadamente a las 12, 12.20 del mediodía, se toma conocimiento e intervención en la YPF ubicado sobre la ruta 16, kilómetro 11 aproximadamente”, donde el propietario advirtió la sustracción de la recaudación diaria de la caja del sector de atención al público.

A partir de la denuncia, personal policial y de la Brigada de Investigaciones inició el análisis de cámaras de seguridad. “Se pudo constatar que había sido el hecho aproximadamente a las 11 de la mañana, más o menos, y se logra visualizar a un masculino, mayor de edad, con algunas características de vestimenta”, indicó.

La investigación continúa para identificar al autor del hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes.

R.G.