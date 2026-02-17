15°
Martes 17 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Trelew: golpeó a su pareja, atacó a un policía e intentó descartar plantas de marihuana

Un hombre de 29 años fue detenido en el barrio Costanera tras una serie de agresiones que incluyeron amenazas de muerte hacia los efectivos. Antes de ser capturado, arrojó plantaciones de cannabis al patio de un vecino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La mañana de este lunes se vio sacudida por un grave incidente de violencia de género en el barrio Costanera de Trelew. Personal policial de la subcomisaría del barrio Inta acudió a un domicilio de la zona tras recibir la denuncia de una mujer que estaba siendo agredida por su pareja. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima presentaba marcas visibles de golpes, mientras que el agresor se encontraba en un estado de extrema alteración.

Lejos de deponer su actitud ante la llegada de la autoridad, el sujeto reaccionó con violencia hacia los agentes, a quienes amenazó de muerte por intervenir en la situación. El conflicto escaló rápidamente cuando el hombre le propinó varios golpes de puño a uno de los efectivos policiales, manteniendo una actitud desafiante en todo momento.

 

Intento de descarte de estupefacientes

 

En un intento desesperado por evitar complicaciones legales adicionales antes de su inminente detención, el individuo procedió a arrancar dos plantas de marihuana de grandes dimensiones que cultivaba en su propiedad. Según los reportes policiales, las plantas medían 1,20 y 1,30 metros de altura respectivamente. En un movimiento rápido, las arrojó por encima del cerco hacia el patio de la vivienda colindante, aunque la maniobra fue advertida por el personal actuante.

 

Intervención judicial y detención

 

Finalmente, el hombre fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. Debido a la complejidad de los hechos, que involucran violencia de género, resistencia a la autoridad y la tenencia de sustancias ilícitas, se requirió la intervención conjunta de la Comisaría de la Mujer y la división de Drogas Especiales.

 

La fiscal de turno, Rocío Silva, tomó las riendas de la investigación para determinar los cargos finales contra el detenido, quien permanece bajo custodia tras la jornada de violencia que puso en riesgo tanto a su pareja como a los funcionarios públicos presentes.

 

1
