¿Fin de una era? Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 operarios

La emblemática empresa argentina Fate, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, anunció este miércoles el cese total de sus actividades industriales en su histórica planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. La determinación implica el despido inmediato de 920 empleados y la liquidación definitiva del negocio, marcando un hito doloroso para la industria manufacturera nacional. Según fuentes allegadas a la compañía, no se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo, sino de un cierre ordenado en el que se prevé indemnizar a la totalidad del personal conforme a la ley vigente, además de cancelar deudas con proveedores y entidades bancarias.

Los motivos detrás de esta drástica resolución se vinculan directamente con un escenario económico adverso que la firma venía atravesando desde hace años. Entre los factores determinantes se destacan la creciente crisis del sector industrial local, el fuerte impacto de la apertura económica que facilitó el ingreso masivo de neumáticos importados especialmente desde China y una marcada caída en la demanda del mercado automotriz. Desde la dirección de la empresa señalaron que las condiciones actuales del mercado obligaron a la firma a abandonar la producción nacional después de ocho décadas de liderazgo tecnológico y exportador.

La noticia generó un impacto inmediato en el clima social y gremial. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino se declaró en estado de alerta tras denunciar que el cierre se comunicó de forma sorpresiva mediante carteles en los accesos a la fábrica. Mientras los trabajadores permanecen en las inmediaciones del predio en señal de protesta, la desaparición de Fate deja un vacío significativo en el entramado productivo del país, siendo la primera gran compañía industrial argentina que decide bajar sus persianas de forma definitiva en el último tiempo frente a la pérdida de competitividad y los altos costos operativos.

E.B.W.