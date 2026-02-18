Bomberos de Esquel: oleada de solidaridad y nuevo equipamiento

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel destacó la masiva respuesta solidaria tras los últimos incendios. Mabel Huenchupán brindó un informe detallado de los aportes recibidos, que resultan fundamentales para fortalecer la capacidad operativa del cuerpo activo.

Entre las donaciones se destaca una motobomba de Churri Equipamientos, 4 motosierras entregadas por Carina Estefanía, un generador y diversos insumos de protección. En cuanto a hidratación, la firma de agua mineral Ivess donó más de 28.000 litros de agua mineral, sumándose a otro cargamento de 4.000 litros enviado por vecinos de Neuquén.

"No tiene frontera la solidaridad y eso es más que agradecido. Los argentinos somos así, solidarios", expresó Huenchupán, quien también valoró el respaldo constante de los vecinos de Esquel. Pese a los cambios en la ordenanza de recaudación, la baja de usuarios fue mínima, lo que confirma el compromiso de la ciudad con su cuartel.

Finalmente, se informó la compra de 54 trajes para incendios forestales y nuevos cascos. Respecto al equipamiento, la presidenta fue contundente: "Nuestros bomberos arriesgan su vida en un incendio y la vida de ellos no tiene precio. Tenemos que tenerlos bien equipados con la indumentaria y las herramientas acorde a sus necesidades".

"Cada día que nosotros venimos a trabajar, lo hacemos con ganas porque sabemos que trabajamos para ellos y para nuestra comunidad", concluyó la presidenta.

E.B.W.