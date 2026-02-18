16°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Coop 16Bomberos Voluntarios
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Bomberos de Esquel: oleada de solidaridad y nuevo equipamiento

Mabel Huenchupan, presidenta de la Asociación, agradeció las donaciones de insumos, herramientas y miles de litros de agua recibidos desde distintos puntos de la Argentina y de la propia comunidad local. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel destacó la masiva respuesta solidaria tras los últimos incendios. Mabel Huenchupán brindó un informe detallado de los aportes recibidos, que resultan fundamentales para fortalecer la capacidad operativa del cuerpo activo.

 

Entre las donaciones se destaca una motobomba de Churri Equipamientos, 4 motosierras entregadas por Carina Estefanía, un generador y diversos insumos de protección. En cuanto a hidratación, la firma de agua mineral Ivess donó más de 28.000 litros de agua mineral, sumándose a otro cargamento de 4.000 litros enviado por vecinos de Neuquén.

 

"No tiene frontera la solidaridad y eso es más que agradecido. Los argentinos somos así, solidarios", expresó Huenchupán, quien también valoró el respaldo constante de los vecinos de Esquel. Pese a los cambios en la ordenanza de recaudación, la baja de usuarios fue mínima, lo que confirma el compromiso de la ciudad con su cuartel.

 

Finalmente, se informó la compra de 54 trajes para incendios forestales y nuevos cascos. Respecto al equipamiento, la presidenta fue contundente: "Nuestros bomberos arriesgan su vida en un incendio y la vida de ellos no tiene precio. Tenemos que tenerlos bien equipados con la indumentaria y las herramientas acorde a sus necesidades".

 

"Cada día que nosotros venimos a trabajar, lo hacemos con ganas porque sabemos que trabajamos para ellos y para nuestra comunidad", concluyó la presidenta.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Invierno sin La Hoya? Silencio, polémica y dudas sobre la temporada 2026
2
 De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida
3
 Primera juntada "Therian" en Chubut: jóvenes se reunieron en una plaza de Trelew
4
 El "poder de la mente": la transformación de George en el Team Pérez
5
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -