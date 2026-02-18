16°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaCristina Fernández de Kirchner
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno busca revertir la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

Se presentó un recurso extraordinario federal contra el fallo que ordenó restablecer la asignación vitalicia por viudez. El Ejecutivo sostiene que, tras la condena en la Causa Vialidad, el beneficio es incompatible con la ley.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise la sentencia que dispuso restituir la pensión por viudez que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

 

El Gobierno busca revertir la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que había dejado sin efecto la baja del beneficio dispuesta por ANSES. En su planteo, el Ejecutivo sostiene que la asignación no es una jubilación contributiva sino un reconocimiento honorífico y que, ante una condena penal firme con inhabilitación absoluta, resulta incompatible con la normativa vigente.

 

Además, cuestiona la medida cautelar que ordenó restablecer el pago mientras se resuelve el fondo del asunto, al considerar que no se acreditó un perjuicio irreparable ni el carácter alimentario del beneficio.

 

La Corte deberá decidir si admite el recurso y fija un criterio sobre el alcance de las asignaciones vitalicias para ex mandatarios con condena firme.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Invierno sin La Hoya? Silencio, polémica y dudas sobre la temporada 2026
2
 De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida
3
 Primera juntada "Therian" en Chubut: jóvenes se reunieron en una plaza de Trelew
4
 El "poder de la mente": la transformación de George en el Team Pérez
5
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -