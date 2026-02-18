El Gobierno busca revertir la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise la sentencia que dispuso restituir la pensión por viudez que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Gobierno busca revertir la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que había dejado sin efecto la baja del beneficio dispuesta por ANSES. En su planteo, el Ejecutivo sostiene que la asignación no es una jubilación contributiva sino un reconocimiento honorífico y que, ante una condena penal firme con inhabilitación absoluta, resulta incompatible con la normativa vigente.

Además, cuestiona la medida cautelar que ordenó restablecer el pago mientras se resuelve el fondo del asunto, al considerar que no se acreditó un perjuicio irreparable ni el carácter alimentario del beneficio.

La Corte deberá decidir si admite el recurso y fija un criterio sobre el alcance de las asignaciones vitalicias para ex mandatarios con condena firme.

R.G.