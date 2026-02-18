Llega la "Noche de las Librerías" a Esquel

Este viernes 20 de febrero, de 18 a 22 horas, se realiza en Esquel "La Noche de las Librerías".



El evento será en calle 25 de Mayo entre 9 de Julio y Rivadavia, una actividad literaria que convoca a la histórica librería Macayo, junto con la librería Chiquitín y Cita Livre.

El espacio que busca el encuentro entre lectores y escritores de la zona, con una mesa de autores y autoras locales, micrófono abierto y poesía con el grupo A Viva Voz.



Además habrá música en vivo de Puentes Amarillos y Mariano Godoy, y un espacio infancias con cuentos con Pía Fondeville y talleres por la Biblioteca Municipal.



La ronda de intercambio de libros de la mano de La Casa de Galicia y Biblioteca Tolkeyen

Grilla de actividades

18.00 Inicia actividad con música, locución y malabares

18.15 Pía Cuentacuentos - Espacio Infancias

19.00 Taller de juego óptico: taumatropos Biblioteca Municipal - Espacio Infancias

19.00 Conversatorio: Esquel, memorias y palabras de la literatura local. Modera Jimena Lucía - Escenario

20.00 Puentes Amarillos - Escenario

20.30 A Viva Voz - Naturaleza a Viva voz - Escenario

21.30 Mariano Godoy - Escenario

