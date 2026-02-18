Chubut reafirma su proyección internacional y regional para potenciar el desarrollo turístico

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, continúa profundizando su estrategia de posicionamiento en mercados clave, con una fuerte presencia tanto en Europa como en la Patagonia binacional.

En el plano internacional, la Provincia participó de FITUR 2026, desarrollada en Madrid, España, el encuentro más relevante del sector turístico a nivel mundial.

Desde el stand institucional del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina en IFEMA, la delegación chubutense llevó adelante una intensa agenda de trabajo que incluyó más de 20 reuniones con operadores mayoristas, agencias de viajes, aerolíneas, plataformas tecnológicas y asociaciones turísticas, actores claves de la cadena de comercialización turística internacional, el objetivo de ampliar la comercialización del destino, fortalecer la conectividad aérea y consolidar la presencia de la oferta provincial en canales internacionales.

FITUR es la feria del sector turístico más importante de iberoamérica, es por eso que resultó fundamental no solo la participación del sector público, a través del Gobierno Provincial y del Ente Mixto de Turismo de Puerto Madryn, sino también la apuesta del sector privado de la provincia de estar presente, representado en esta oportunidad por las empresas Sussanich Turismo, Forastero Tour, Animal Travel y Arnez Travel.

Expo Patagonia 2026

Además durante el mes de febrero, la Provincia continuó consolidando su integración regional con la presencia por primera vez en Expo Patagonia 2026, que se desarrolló en Coyhaique, Chile.

Con una destacada articulación público-privada, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas dijo presente con un stand institucional en la carpa Argentina, que contó con la participación de la Cámara de Turismo de Chubut, el Ente Comodoro Turismo y la Municipalidad de Río Mayo, promoviendo de manera conjunta los atractivos y experiencias que ofrece el territorio durante todo el año.

Durante las tres jornadas del evento, que convoca a más de 100.000 visitantes, Chubut presentó su oferta de naturaleza, aventura, cultura y gastronomía, junto a acciones promocionales orientadas a fortalecer la vinculación con el mercado chileno y profundizar la integración patagónica.

De esta manera, la Provincia reafirma una política activa de promoción turística, basada en la articulación público-privada y en la diversificación de mercados, consolidando su liderazgo y proyección como uno de los principales destinos de la Patagonia.

