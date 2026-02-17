17°
Martes 17 de Febrero de 2026
17 de Febrero de 2026
Un galpón fue consumido por las llamas

Ocurrió en la medianoche del sábado. Un galpón fue consumido por el fuego y debieron intervenir dos móviles de Bomberos Voluntarios de El Bolsón para evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas.
Por Redacción Red43

El incendio de vivienda ocurrió en El Bolsón durante la madrugada del sábado, en Cacique Linares y Güemes. 

 

Incendio en Cacique Linares y Güemes

Según la información brindada por Bomberos Voluntarios, a las 00:06 horas se recibieron varios llamados telefónicos que advertían sobre un incendio en una vivienda. De inmediato, se despachó un móvil al lugar.

 

Al arribar, el personal constató que un galpón de aproximadamente 3x3 metros se encontraba totalmente tomado por las llamas. El fuego avanzaba con intensidad y existía riesgo de propagación debido a la cercanía de otras construcciones.

 

Ante ese escenario, se solicitó el refuerzo de una segunda unidad para trabajar en la contención y evitar que el siniestro afectara viviendas cercanas.

 

 

Sin viviendas afectadas

El incendio fue controlado y no se registraron daños en otras propiedades. Tampoco se informó sobre personas heridas.

 

En el lugar también se hizo presente personal policial.

 

 

 

O.P.

 

