16°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad PNLATurismoincendio
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Beneficios para el sector turístico en Parque Nacional Los Alerces

El Gobierno nacional y la provincia de Chubut eximen del pago de cánones a los concesionarios del Parque Nacional, mientras el incendio se mantiene contenido y se reabren servicios turísticos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la iniciativa Proyección Alerces 2026, el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, y el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, encabezaron recorridas estratégicas por el área protegida durante el fin de semana largo de Carnaval. La jornada tuvo como eje central el encuentro con prestadores de servicios para coordinar la reconstrucción del destino. Como medida concreta ante la emergencia, se entregó la Resolución que exime a los concesionarios del pago del canon anual para el período 2025/2026, reconociendo su rol fundamental en el desarrollo económico local.

 

Respecto a la situación del incendio que ha afectado aproximadamente 16 mil hectáreas, el Comando Unificado informó que el fuego permanece en fase de contenido. Este estado es el resultado de un trabajo técnico interinstitucional iniciado el 5 de enero, en el que colaboran la APN, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno de Chubut. A pesar de la mejora, las autoridades advirtieron que esta condición es reversible ante factores meteorológicos adversos, por lo que se mantiene un monitoreo constante para garantizar la seguridad del personal.

 

La afluencia de visitantes permitió la reactivación de gran parte de la oferta recreativa, incluyendo la navegación en el Lago Futalaufquen y el uso de embarcaciones sin motor en los ríos Arrayanes y Rivadavia. Si bien los senderos de la zona centro están operativos, aquellos ubicados en el sector directamente afectado por el incendio y la pasarela del Río Arrayanes permanecen cerrados preventivamente. Finalmente, se solicitó a los turistas respetar la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en los caminos internos, donde la flota operativa tiene prioridad absoluta de paso.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Invierno sin La Hoya? Silencio, polémica y dudas sobre la temporada 2026
2
 De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida
3
 Primera juntada "Therian" en Chubut: jóvenes se reunieron en una plaza de Trelew
4
 El "poder de la mente": la transformación de George en el Team Pérez
5
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -