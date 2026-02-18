19°
Miércoles 18 de Febrero de 2026
18 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Calendario ANSES: ¿Quiénes cobran este jueves 19 de febrero?

El organismo nacional continúa con el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma de pagos para este jueves 19 de febrero. La jornada estará marcada por la continuidad de los haberes mínimos y el cierre del calendario para la Asignación por Prenatal.

 

Cronograma detallado por terminación de DNI

 

Jubilaciones y pensiones mínimas: Cobran los titulares con documentos finalizados en 6 y 7. Cabe recordar que este grupo percibe su haber con aumento más el bono de $70.000.

 

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: Perciben sus haberes los titulares con documentos terminados en 6.

 

Asignación por Embarazo (AUE): Cobran las titulares con documentos concluidos en 5.

 

Asignación por Prenatal: Finaliza el pago para los documentos finalizados en 8 y 9.

 

Aumento por movilidad

 

Desde el organismo recordaron que todas las prestaciones mencionadas cuentan este mes con el incremento del 2,85% correspondiente a la fórmula de movilidad vigente.

 

¿Cómo consultar fecha y lugar de cobro?

 

Si tenés dudas sobre tu liquidación, podés verificar la información de las siguientes maneras:

 

Web oficial: Ingresando a www.anses.gob.ar en la opción "Calendario de pagos".

 

Mi ANSES: Entrando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección "Cobros" > "Consultar fecha y medio de cobro".

 

App mi ANSES: Desde el celular, en la opción "Mis datos" > "Mis fechas de cobro".

 

Atención Virtual: Dentro del sistema, dirigirse a "Consultas rápidas" > "Cuándo y dónde cobro".





GX

 

