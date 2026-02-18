19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43paro nacionalCGT
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La CGT lanza un paro de 24 horas en protesta por la caída del empleo y la reforma laboral

La CGT confirmó el paro nacional de 24 horas para este jueves sin movilización. Denuncian la pérdida de 300 mil empleos y critican que la reforma laboral del Gobierno elimina la Ley de Teletrabajo y precariza el empleo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este mediodía el paro nacional de 24 horas programado para este jueves. A diferencia de otras jornadas de protesta, la medida se realizará sin movilización, pero con la firme convicción de que "la Argentina se paralizará de punta a punta", según expresó Jorge Sola, secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la central.

 

Un diagnóstico crítico: "400 empleos perdidos por día"

 

En conferencia de prensa, Sola —acompañado por Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— describió un panorama sociolaboral alarmante. El dirigente denunció la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y citó el reciente cierre de la empresa FATE como un ejemplo de la crisis.

 

"Cada día se pierden 400 trabajos formales y han quedado 21.000 pymes en el camino", señaló Sola, quien también apuntó contra las "paritarias pisadas", el endeudamiento familiar y una inflación que "hace 8 meses no para de aumentar". Según la central, solo sectores como el financiero, la minería y el agro han crecido, pero sin capacidad para absorber el empleo perdido.

 

Críticas a la reforma laboral

 

Desde la CGT aclararon que no se oponen a una modernización laboral, pero sí a la pérdida de derechos. Cuestionaron el proyecto del Ejecutivo por considerarlo contradictorio y "ajeno a los avances tecnológicos":

 

Tecnología: Critican que no se mencione la Inteligencia Artificial.

 

Teletrabajo: Advierten que la iniciativa busca eliminar la ley que regula esta modalidad.

 

Precarización: Denuncian que se profundiza la figura del monotributista en detrimento de la relación de dependencia y se deja desprotegidos a los trabajadores de aplicaciones.

 

El rechazo al nuevo sistema tributario y el FAL

 

Para la central obrera, la propuesta oficial promueve una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), lo que impactaría en la baja de los aportes patronales y debilitaría a las instituciones gremiales.

 

"Pusimos sobre la mesa un proyecto de nuevo contrato social con foco en la producción y el desarrollo, pero el actual proyecto del Gobierno conculca los derechos individuales y colectivos", concluyeron los dirigentes, reafirmando el cese de actividades total para este jueves.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
2
 De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida
3
 El "poder de la mente": la transformación de George en el Team Pérez
4
 Esquel: Colisión sin heridos involucró a Diego Lapenna
5
 ¿Se pudo haber evitado?: El análisis técnico de Marcos Ponce sobre el incidente de buceo
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -