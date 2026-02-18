La CGT lanza un paro de 24 horas en protesta por la caída del empleo y la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este mediodía el paro nacional de 24 horas programado para este jueves. A diferencia de otras jornadas de protesta, la medida se realizará sin movilización, pero con la firme convicción de que "la Argentina se paralizará de punta a punta", según expresó Jorge Sola, secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la central.

Un diagnóstico crítico: "400 empleos perdidos por día"

En conferencia de prensa, Sola —acompañado por Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— describió un panorama sociolaboral alarmante. El dirigente denunció la pérdida de 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y citó el reciente cierre de la empresa FATE como un ejemplo de la crisis.

"Cada día se pierden 400 trabajos formales y han quedado 21.000 pymes en el camino", señaló Sola, quien también apuntó contra las "paritarias pisadas", el endeudamiento familiar y una inflación que "hace 8 meses no para de aumentar". Según la central, solo sectores como el financiero, la minería y el agro han crecido, pero sin capacidad para absorber el empleo perdido.

Críticas a la reforma laboral

Desde la CGT aclararon que no se oponen a una modernización laboral, pero sí a la pérdida de derechos. Cuestionaron el proyecto del Ejecutivo por considerarlo contradictorio y "ajeno a los avances tecnológicos":

Tecnología: Critican que no se mencione la Inteligencia Artificial.

Teletrabajo: Advierten que la iniciativa busca eliminar la ley que regula esta modalidad.

Precarización: Denuncian que se profundiza la figura del monotributista en detrimento de la relación de dependencia y se deja desprotegidos a los trabajadores de aplicaciones.

El rechazo al nuevo sistema tributario y el FAL

Para la central obrera, la propuesta oficial promueve una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), lo que impactaría en la baja de los aportes patronales y debilitaría a las instituciones gremiales.

"Pusimos sobre la mesa un proyecto de nuevo contrato social con foco en la producción y el desarrollo, pero el actual proyecto del Gobierno conculca los derechos individuales y colectivos", concluyeron los dirigentes, reafirmando el cese de actividades total para este jueves.







