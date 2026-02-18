Humor y catarsis sobre el amor: La Cuática presenta "Armándote" en el Melipal

¿Quién no tiene una historia de amor, de desamor o una cita de Tinder para el olvido? Bajo esa premisa, el grupo La Cuática presenta su nueva propuesta: "Armándote", un show de impro y humor que invita al público a transformar los "volantazos" del corazón en una noche de risas compartidas.

El espectáculo, protagonizado por Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, se sumerge en las reconstrucciones necesarias de la vida afectiva. "Los pedazos y reconstrucciones son parte del amor y de la vida", explican desde la producción a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti, invitando a los asistentes a traer sus propias anécdotas para convertirlas en escena.

Fecha, lugar y entradas

La función será este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de Av. Alvear y Av. Fontana.

Para quienes deseen asegurar su lugar, ya están disponibles las entradas anticipadas con beneficios por cantidad:

Anticipadas: 1 x $15.000 o 2 x $28.000.

En puerta: $18.000.

Promo Vuelta a Clases: Beneficio especial de 2x1 para docentes.

Los interesados pueden adquirir sus tickets comunicándose al teléfono 2945 334939 o mediante transferencia al alias: la.cuatica.







GX