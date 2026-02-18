15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Red43EsquelLa CuáticaCentro Cultural Melipal
18 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Humor y catarsis sobre el amor: La Cuática presenta "Armándote" en el Melipal

Este sábado 21 a las 21 hs, Lucía Pérez Marrero y Diego Recagno presentan "Armándote". Un espectáculo de humor e impro para hacer catarsis sobre los vínculos. Hay entradas anticipadas y beneficio 2x1 para docentes en el Melipal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

¿Quién no tiene una historia de amor, de desamor o una cita de Tinder para el olvido? Bajo esa premisa, el grupo La Cuática presenta su nueva propuesta: "Armándote", un show de impro y humor que invita al público a transformar los "volantazos" del corazón en una noche de risas compartidas.

 

El espectáculo, protagonizado por Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, se sumerge en las reconstrucciones necesarias de la vida afectiva. "Los pedazos y reconstrucciones son parte del amor y de la vida", explican desde la producción a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti, invitando a los asistentes a traer sus propias anécdotas para convertirlas en escena.

 

Fecha, lugar y entradas

 

La función será este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de Av. Alvear y Av. Fontana.

 

Para quienes deseen asegurar su lugar, ya están disponibles las entradas anticipadas con beneficios por cantidad:

 

Anticipadas: 1 x $15.000 o 2 x $28.000.

 

En puerta: $18.000.

 

Promo Vuelta a Clases: Beneficio especial de 2x1 para docentes.

 

Los interesados pueden adquirir sus tickets comunicándose al teléfono 2945 334939 o mediante transferencia al alias: la.cuatica.



GX

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel: Colisión sin heridos involucró a Diego Lapenna
4
 ¿Se pudo haber evitado?: El análisis técnico de Marcos Ponce sobre el incidente de buceo
5
 El horror de una mujer atacada por un cocodrilo gigante en un río: la devoró
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -