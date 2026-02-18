Rock contra los incendios, en la nueva canción de una banda esquelense

El primer anticipo del nuevo disco de la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, ya está disponible en redes sociales.

La canción “Fabricantes”, cuentan, "nació mientras el bosque se quemaba y la bronca crecía. Cuando la angustia no se puede callar, elegimos transformarla en una canción. Porque el arte también es una forma de decir basta y de no mirar para otro lado".

En más de 9 minutos, y acompañado de un video animado hecho por Fernando Diaz, reflejan esa angustia en distintos estilos musicales que se entrelazan, pasando de la distorsión metalera a la balada acústica, mientras se llega al alivio del sonido de la lluvia.

La banda se presenta este sábado en Trevelin, en la vereda del bar Originario, y el sábado próximo en el camping Los Cipreses, Ruta N° 259 a la altura del KM 66.

La banda está integrada por Marcelo Aravena, Sebastián Lino , Juan López Rossi, Lucas Maliqueo y Joaquín Biasella, y participa en la grabación el guitarrista Agustín Rementería y los coros de Axel Roa, de la banda Hodos.

SL