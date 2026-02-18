16°
Miércoles 18 de Febrero de 2026
18 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Rock contra los incendios, en la nueva canción de una banda esquelense

En un video animado que refleja la tragedia de los incendios en la Patagonia, la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel anticipa su nuevo disco.
El primer anticipo del nuevo disco de la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, ya está disponible en redes sociales.

 

La canción “Fabricantes”, cuentan, "nació mientras el bosque se quemaba y la bronca crecía.  Cuando la angustia no se puede callar, elegimos transformarla en una canción.  Porque el arte también es una forma de decir basta y de no mirar para otro lado".

 

En más de 9 minutos, y acompañado de un video animado hecho por Fernando Diaz, reflejan esa angustia en distintos estilos musicales que se entrelazan, pasando de la distorsión metalera a la balada acústica, mientras se llega al alivio del sonido de la lluvia.

 

La banda se presenta este sábado en Trevelin, en la vereda del bar Originario, y el sábado próximo en el camping Los Cipreses, Ruta N° 259 a la altura del KM 66. 

 

La banda está integrada por Marcelo Aravena, Sebastián Lino , Juan López Rossi, Lucas Maliqueo y Joaquín Biasella, y participa en la grabación el guitarrista Agustín Rementería y los coros de Axel Roa, de la banda Hodos.

 

SL

 

