El fútbol se detiene por el paro general: se suspenden los partidos de este jueves

El paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves no solo afectará los servicios y el transporte, sino que paralizará por completo la actividad futbolística local. La adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) —gremio que nuclea al personal de maestranza, seguridad y accesos a los estadios— hace imposible la apertura de las canchas.

Torneo Apertura: cuatro partidos postergados

La sexta fecha del campeonato local sufrirá modificaciones importantes. Los clubes ya analizan la reprogramación de los siguientes compromisos que debían disputarse mañana:

A las 17:15: Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba.

A las 17:15: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (en el Nuevo Gasómetro).

A las 19:30: Independiente Rivadavia vs. Independiente (uno de los duelos más atractivos de la jornada).

A las 19:30: Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Hasta el momento, las autoridades de la Liga Profesional no han confirmado las nuevas fechas para estos encuentros, que quedarán supeditados al apretado calendario del semestre.

Incertidumbre en la Recopa Sudamericana

El caso más complejo es el de Lanús, que tiene previsto recibir a Flamengo por el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Si bien el paro afecta la logística y seguridad del estadio "Granate", la suspensión aún no es oficial.

Como es habitual en estos casos, la Conmebol suele priorizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales y evalúa alternativas organizativas antes de postergar un duelo de esta magnitud. Se espera una comunicación oficial en las próximas horas para saber si el encuentro se reprograma o si se busca un esquema de emergencia para disputarlo.





