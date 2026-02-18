Trevelin se prepara para la 3ª Edición del Torneo Binacional de Vóley

El deporte vuelve a ser protagonista en la cordillera con la llegada de la 3ª Edición Binacional de Vóley. El evento se desarrollará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026, consolidando a la localidad como un punto de encuentro para el vóley competitivo.

Sede y categorías

Los encuentros tendrán lugar en el Gimnasio Eduardo Bjerring, ubicado dentro del Polideportivo Municipal de Trevelin. El torneo está abierto para equipos de ambas ramas: Rama Femenina y Rama Masculina

Inscripciones y Premios

La organización informó que los cupos son limitados y que se entregarán premios en efectivo para los ganadores. Aquellos equipos interesados en participar o que requieran mayor información sobre el reglamento y costos, deben comunicarse al número de contacto: 2945 404228.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Deportes de Trevelin y el Fondo de Desarrollo Deportivo, invitando a toda la comunidad a acercarse para alentar a los deportistas en lo que promete ser una verdadera fiesta del vóley regional.







GX