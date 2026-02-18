Cebollitas logró el título de la categoría Mini Crack en la Futa Cup de Chile

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde la comuna de Futaleufú). - Un viaje que quedará en el recuerdo de todos. Un nuevo título logrado por los Peques de Cebollitas al imponerse este miércoles en el triangular final desarrollado en la localidad chilena de Futaleufú.

Cebollitas logró el título en la categoría Mini Cracks al imponerse primero al representativo local de Bernardo O´Higgins del Futuro al superarlo por 7 a 0, en tanto empató con el marcador en blanco en el segundo partido ante Bernardo O´Higgins del Mañana.

Por diferencia de gol, el elenco dirigido por Víctor Cárdenas se llevó el trofeo máximo de la categoría más pequeña de la Futa Cup.

Claro que no fueron los único que se llevaron para Esquel porque lograron además el premio a la valla menos vencida, donde Lisandro Salamanca pudo mantener el arco invicto, en tanto el pequeño Tobías Chazarreta Omad se alzó con el trofeo al goleador del campeonato al anotar tres de los siete goles en el primer partido.

El equipo campeón de Cebollitas estuvo compuesto de la siguiente manera: Lisandro Salamanca, Santino Moya, Juan Coñueñir, Brian Melín, Bruno Cárdenas Sandoval, Bastián Muñoz, Benjamín Muñoz y Tobías Chazarreta Omad.