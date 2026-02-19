Chacarita y Esquel FC jugarán la final de la Copa de Oro en Futaleufú

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde la Comuna de Futaleufú). - La segunda edición de la Futa Cup está llegando a su fin. Con partidos muy parejos y con calculadora en la mano se pudo definir a los distintos finalistas del torneo que se está llevando a cabo en el Estadio Municipal de Futaleufú.

Este jueves se conocerán a los campeones en cada una de las categorías y además se sabrá quienes se llevarán los premios máximos otorgados por la Municipalidad de Futaleufú, organizadora de este certamen.

En la categoría más grande, es decir en la divisional 2012/13 la final por la Copa de Oro Rio Futaleufú la estarán jugando los equipos de Esquel FC quien logro puntaje ideal en la zona A, donde se medirá ante el elenco de Chacarita quien sumó dos victorias y un empate para terminar como líder en la zona B.

Este encuentro se jugará a partir de las 18 horas y será transmitido a través del streaming https://www.youtube.com/@ElChavoOrtiz/streams

Claro que no serán las únicas finales que se jugará en la tarde de este jueves en el coqueto estadio Municipal de Futaleufú, porque también se llevará a cabo el encuentro final por la Copa de Plata Rio Espolón donde se medirán los equipos de Esquel FC ante el Deportivo Cañadón.

En lo que respecta a la final de la Copa Bronce Rio Azul, se van a medir quienes terminaron terceros en sus zonas, donde aquí aparece el mejor equipo chileno clasificado: el Deportivo Espolón, quien jugará ante el elenco de Fontana Negro, partido programado para las 15 horas.

Por su parte, en la categoría 2014/15 hoy se jugarán los encuentros revanchas del triangular final donde hasta el momento el elenco de Somos del Cochrame se encuentran en la primera posición con dos victorias (9 goles a favor y 0 en contra) y es firme candidato a quedarse con el título en esta categoría.

La jornada deportiva arrancará a las 10.30 hs donde además de las tres finales de la categoría 2012/13 y de los tres encuentros revanchas de la categoría 2014/15, habrá un partido amistoso entre Deportivo Cordillera y Fontana Rojo, quienes terminaron en la cuarta posición en sus respectivos grupos.

La entrega de premios está programa para las 20 horas en el Gimnasio de la Laguna Espejo, viejo gimnasio pegado al Estadio Municipal.