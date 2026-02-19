El Parque Nacional Los Alerces consolida su operatividad y refuerza la seguridad de cara al próximo fin de semana

El Parque Nacional Los Alerces inicia una etapa de normalización de su agenda turística con expectativas sumamente positivas para el cierre de la temporada de verano. Tras semanas de intenso trabajo, el incendio forestal que afectó aproximadamente 16.000 hectáreas se mantiene en fase de contenido, lo que permite un monitoreo constante por parte del Comando Unificado mientras se estabilizan las actividades en el área protegida. En este contexto, autoridades nacionales encabezaron recientemente una inspección técnica en la zona de Lago Krügger para asegurar que la infraestructura y los senderos vinculados a la pesca con mosca y excursiones náuticas operen con total normalidad y seguridad para los visitantes.

Para quienes planeen visitar el parque durante los próximos días, es fundamental conocer la disponibilidad de las actividades recreativas. La navegación está plenamente habilitada en los lagos Futalaufquen, Verde y Rivadavia, aunque en los ríos Arrayanes y Rivadavia solo se permite el uso de embarcaciones sin motor. En cuanto al trekking, la mayoría de las sendas de la Zona Centro y Sur están abiertas al público, incluyendo circuitos populares como Cinco Saltos, Cascada Irigoyen y el ascenso al Cerro Dedal, este último con el requisito obligatorio de registro digital previo. No obstante, se mantiene el cierre preventivo de los senderos en la Zona Norte y de la pasarela del río Arrayanes debido a su proximidad con las áreas afectadas por el fuego.

Respecto a los servicios de alojamiento y gastronomía, la oferta se encuentra totalmente activa en Villa Futalaufquen y sus alrededores. Los campings organizados como Los Maitenes y Bahía Rosales presentan tarifas que oscilan entre los 14.000 y 18.000 pesos para adultos, mientras que opciones de mayor confort como los domos en áreas agrestes parten desde los 75.000 pesos. Los locales gastronómicos, proveedurías y el servicio de transporte público desde Esquel funcionan con regularidad, permitiendo a los turistas disfrutar de una experiencia completa en contacto con la naturaleza.

Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de extremar las precauciones viales dentro del área protegida. Es obligatorio respetar la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en la Ruta 71 y dar prioridad absoluta de paso a los vehículos de emergencia y maquinaria logística que continúan operando en la zona. Dado que el riesgo de incendios sigue siendo extremo en toda la región, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar estrictamente las indicaciones de los guardaparques para garantizar un fin de semana seguro para todos

