Conejito, el club donde pasaba lo peor: un técnico acusado de abusar de los jugadores de inferiores

El fútbol de inferiores, ese espacio que las familias eligen para que sus hijos crezcan en valores de equipo y disciplina, se ha convertido en el escenario de una pesadilla. La Justicia española ha ordenado prisión provisional y sin fianza para un director técnico de 55 años, perteneciente a un club de Málaga, acusado de abusar sexualmente de varios jugadores menores de edad que estaban bajo su tutela deportiva.

El entrenador, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, está acusado formalmente de dos delitos de agresión sexual y otros dos de provocación sexual. Las víctimas son tres adolescentes que formaban parte de las divisiones inferiores de la entidad, un espacio donde la confianza entre el cuerpo técnico y los jugadores se presupone sagrada.

La investigación, que ha conmocionado al entorno futbolístico malagueño, tuvo un punto de inflexión doméstico. Fueron los progenitores de uno de los menores quienes, al revisar el teléfono móvil de su hijo, se toparon con conversaciones de un tono "muy afectivo" con el técnico. Según las fuentes del caso, esos mensajes trascendían con creces la relación profesional habitual entre un entrenador y su pupilo.

Al confrontar al chico, los padres lograron que este relatara lo sucedido. Sin dudarlo, acudieron a la policía para formalizar la denuncia. A partir de ese testimonio inicial, el Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial de Málaga activó el protocolo y logró identificar a otras dos víctimas, compañeros de equipo del primer denunciante.

Los investigadores sostienen que uno de los jóvenes habría sufrido tanto agresión sexual como provocación sexual —el técnico le habría mostrado imágenes pornográficas—, mientras que el tercer afectado habría sido víctima únicamente de la segunda tipología.

Citado a declarar ante el juez de turno, el entrenador ejerció su derecho a no prestar declaración. En la otra cara de la moneda, uno de los menores ya ha testificado, mientras que los otros dos lo harán en las próximas fases de instrucción.

La causa ha recaído en la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, un órgano especializado en delitos que afectan a menores. Fue el Tribunal de Instancia número 4 de Málaga el que decretó el ingreso en prisión del detenido, medida que se mantendrá mientras se desarrollan las pesquisas.

El técnico estaba vinculado profesionalmente al Club Deportivo Conejito de Málaga, una entidad de cantera de la capital costasoleña. Fuentes oficiales del club han emitido un comunicado en el que aseguran que "ningún miembro de la junta directiva ni del cuerpo técnico tenía conocimiento de los hechos que se investigan", calificando la situación como de "extrema gravedad".