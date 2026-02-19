Recuperaron la mochila de un turista israelí

La Policía de Río Negro intervino para asistir a un turista de nacionalidad israelí que había extraviado su mochila en el paraje Loma del Medio, en jurisdicción de El Bolsón.

El viajero se presentó en la dependencia policial local (Comisaría 12 de El Bolsón) para denunciar la pérdida de su equipaje, que contenía todas sus pertenencias personales.

Búsqueda en Loma del Medio

Tras radicar la denuncia, efectivos de la unidad iniciaron tareas de búsqueda en el sector indicado. Con el aporte de información y la colaboración de un vecino de la zona, lograron localizar la mochila en el paraje mencionado.

El operativo se desarrolló en pocas horas, lo que permitió recuperar el equipaje sin mayores inconvenientes.

