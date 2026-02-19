23°
30° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Epuyenincendioviviendas
19 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Epuyén: Comenzaron a construir 57 viviendas para familias afectadas por los incendios

Comenzó en Epuyén la construcción de 57 viviendas destinadas a familias afectadas por los incendios. Las obras, enmarcadas en la emergencia habitacional 2025/2026, son ejecutadas por la Cooperativa Costelho.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno de Chubut y la Municipalidad de Epuyén iniciaron la construcción de 57 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios que afectaron a la localidad cordillerana.

 

La medida forma parte de la emergencia habitacional 2025/2026, declarada tras la catástrofe que impactó a decenas de hogares y dejó importantes pérdidas materiales.

 

Reconstrucción tras la emergencia

El nuevo plan habitacional marca el comienzo formal del proceso de reconstrucción para quienes perdieron sus viviendas a raíz del fuego. Según lo informado oficialmente, las obras estarán a cargo de la Cooperativa Costelho, con sede en El Hoyo.

 

El esquema de ejecución contempla la incorporación de mano de obra local, con el objetivo de dinamizar la economía comarcal y fortalecer el empleo en la zona en un contexto todavía atravesado por las consecuencias sociales y productivas del incendio.

 

 

57 soluciones habitacionales en marcha

El proyecto prevé la construcción de 57 unidades habitacionales en Epuyén, una de las localidades más afectadas por el incendio que golpeó a la Comarca Andina.

 

Si bien no se detallaron plazos específicos de entrega ni características técnicas de las viviendas, el inicio de obra representa un paso concreto dentro del proceso de recuperación.

 

Impacto social y económico en la Comarca Andina

La decisión de ejecutar las obras mediante una cooperativa de la Comarca implica que parte de la inversión quede en la zona, en un momento en que la actividad económica aún se encuentra en etapa de recuperación tras la emergencia ambiental.

 

Además de la solución habitacional, el movimiento de obra pública genera demanda de materiales, servicios y empleo directo e indirecto, con impacto en distintas localidades cercanas.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 ¿Se pudo haber evitado?: El análisis técnico de Marcos Ponce sobre el incidente de buceo
4
 El horror de una mujer atacada por un cocodrilo gigante en un río: la devoró
5
 Continúa la prohibición de riego en Esquel
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -