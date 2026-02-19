Epuyén: Comenzaron a construir 57 viviendas para familias afectadas por los incendios

El Gobierno de Chubut y la Municipalidad de Epuyén iniciaron la construcción de 57 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios que afectaron a la localidad cordillerana.

La medida forma parte de la emergencia habitacional 2025/2026, declarada tras la catástrofe que impactó a decenas de hogares y dejó importantes pérdidas materiales.

Reconstrucción tras la emergencia

El nuevo plan habitacional marca el comienzo formal del proceso de reconstrucción para quienes perdieron sus viviendas a raíz del fuego. Según lo informado oficialmente, las obras estarán a cargo de la Cooperativa Costelho, con sede en El Hoyo.

El esquema de ejecución contempla la incorporación de mano de obra local, con el objetivo de dinamizar la economía comarcal y fortalecer el empleo en la zona en un contexto todavía atravesado por las consecuencias sociales y productivas del incendio.

57 soluciones habitacionales en marcha

El proyecto prevé la construcción de 57 unidades habitacionales en Epuyén, una de las localidades más afectadas por el incendio que golpeó a la Comarca Andina.

Si bien no se detallaron plazos específicos de entrega ni características técnicas de las viviendas, el inicio de obra representa un paso concreto dentro del proceso de recuperación.

Impacto social y económico en la Comarca Andina

La decisión de ejecutar las obras mediante una cooperativa de la Comarca implica que parte de la inversión quede en la zona, en un momento en que la actividad económica aún se encuentra en etapa de recuperación tras la emergencia ambiental.

Además de la solución habitacional, el movimiento de obra pública genera demanda de materiales, servicios y empleo directo e indirecto, con impacto en distintas localidades cercanas.

O.P.