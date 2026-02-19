21°
30° 11°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 19 de Febrero de 2026
Fiesta Nacional del Lúpulo 2026
19 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Hoy arranca la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: Cronograma del día 1

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 comienza este jueves 19 en El Bolsón con entrada libre y gratuita. Desde las 18 horas, el escenario mayor abrirá la primera de cuatro noches con una extensa grilla de artistas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 comienza este jueves 19 de febrero en El Bolsón y marca el inicio de cuatro jornadas de música en vivo, cultura y celebración popular con entrada libre y gratuita.

 

En su 48° edición, el evento (uno de los más convocantes de la Patagonia) se desarrollará hasta el domingo 22 y volverá a reunir a artistas locales, regionales y nacionales en el escenario mayor, además de puestos gastronómicos, cervecerías artesanales y propuestas culturales para toda la familia.

 

Jueves 19: así arranca la primera noche

Desde las 18 horas, el predio será escenario de una programación variada e intensa que se extenderá hasta la madrugada.

 

  • 18:00 – DJ

     

  • 19:00 – Robsteb

     

  • 19:30 – Desmadre

     

  • 20:00 – Rocío Pozo

     

  • 20:30 – El Cañal

     

  • 20:45 – Oscar Inalef

     

  • 21:00 – Esencia Rural

     

  • 21:15 – Aye y Los Lirios

     

  • 21:45 – Gaucho Tala

     

  • 22:15 – More y su Conjunto

     

  • 22:45 – Grupo Taiel

     

  • 23:00 – Mama Rumba

     

  • 23:15 – Palin Possetto y La Desquiciada

     

  • 23:45 – Prófugos

     

  • 00:15 – Soneros Mayores

     

  • 00:45 – Grasshopper

     

  • 01:15 – Brahian y su Conjunto

     

 

Más que música

La Fiesta Nacional del Lúpulo no es solo escenario. Durante las cuatro jornadas habrá productores cerveceros artesanales, gastronomía, emprendedores, y espacios culturales y recreativos

 

El evento celebra la identidad de la Comarca Andina, donde la producción de lúpulo es símbolo de tradición, trabajo y desarrollo.

 

 

 

O.P.

 

