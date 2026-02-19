Hoy arranca la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: Cronograma del día 1

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 comienza este jueves 19 de febrero en El Bolsón y marca el inicio de cuatro jornadas de música en vivo, cultura y celebración popular con entrada libre y gratuita.
En su 48° edición, el evento (uno de los más convocantes de la Patagonia) se desarrollará hasta el domingo 22 y volverá a reunir a artistas locales, regionales y nacionales en el escenario mayor, además de puestos gastronómicos, cervecerías artesanales y propuestas culturales para toda la familia.
Jueves 19: así arranca la primera noche
Desde las 18 horas, el predio será escenario de una programación variada e intensa que se extenderá hasta la madrugada.
18:00 – DJ
19:00 – Robsteb
19:30 – Desmadre
20:00 – Rocío Pozo
20:30 – El Cañal
20:45 – Oscar Inalef
21:00 – Esencia Rural
21:15 – Aye y Los Lirios
21:45 – Gaucho Tala
22:15 – More y su Conjunto
22:45 – Grupo Taiel
23:00 – Mama Rumba
23:15 – Palin Possetto y La Desquiciada
23:45 – Prófugos
00:15 – Soneros Mayores
00:45 – Grasshopper
01:15 – Brahian y su Conjunto
Más que música
La Fiesta Nacional del Lúpulo no es solo escenario. Durante las cuatro jornadas habrá productores cerveceros artesanales, gastronomía, emprendedores, y espacios culturales y recreativos
El evento celebra la identidad de la Comarca Andina, donde la producción de lúpulo es símbolo de tradición, trabajo y desarrollo.
