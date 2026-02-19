Hoy arranca la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: Cronograma del día 1

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 comienza este jueves 19 de febrero en El Bolsón y marca el inicio de cuatro jornadas de música en vivo, cultura y celebración popular con entrada libre y gratuita.

En su 48° edición, el evento (uno de los más convocantes de la Patagonia) se desarrollará hasta el domingo 22 y volverá a reunir a artistas locales, regionales y nacionales en el escenario mayor, además de puestos gastronómicos, cervecerías artesanales y propuestas culturales para toda la familia.

Jueves 19: así arranca la primera noche

Desde las 18 horas, el predio será escenario de una programación variada e intensa que se extenderá hasta la madrugada.

18:00 – DJ

19:00 – Robsteb

19:30 – Desmadre

20:00 – Rocío Pozo

20:30 – El Cañal

20:45 – Oscar Inalef

21:00 – Esencia Rural

21:15 – Aye y Los Lirios

21:45 – Gaucho Tala

22:15 – More y su Conjunto

22:45 – Grupo Taiel

23:00 – Mama Rumba

23:15 – Palin Possetto y La Desquiciada

23:45 – Prófugos

00:15 – Soneros Mayores

00:45 – Grasshopper

01:15 – Brahian y su Conjunto

Más que música

La Fiesta Nacional del Lúpulo no es solo escenario. Durante las cuatro jornadas habrá productores cerveceros artesanales, gastronomía, emprendedores, y espacios culturales y recreativos

El evento celebra la identidad de la Comarca Andina, donde la producción de lúpulo es símbolo de tradición, trabajo y desarrollo.

O.P.