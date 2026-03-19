Río Negro: El Gobierno aplicará aumento docente pese al rechazo de UNTER

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que se liquidará el aumento salarial para el sector docente junto con las sumas acordadas en paritarias, a pesar de que el gremio UNTER rechazó la propuesta por considerarla insuficiente.

La decisión implica avanzar con la actualización salarial sin el aval sindical, en un escenario de tensión entre el Ejecutivo provincial y la representación gremial docente.

Aumento, bono y actualización por inflación

Según lo informado oficialmente, en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, en línea con la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, con un primer pago previsto para el viernes 20.

Desde el Gobierno sostienen que la medida responde a compromisos asumidos previamente en el marco de las negociaciones paritarias, aunque el rechazo de UNTER deja abierto el conflicto salarial.

Cambios en adicionales y movilidad

El esquema anunciado también contempla modificaciones en ítems específicos. En 130 escuelas de la Región Andina y Sur se incrementará el adicional por ubicación, con subas que van del 20% al 40%.

Asimismo, se actualizaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 kilómetros mensuales, así como para supervisores que superan los 2.500 kilómetros, un reclamo sostenido en zonas de gran extensión territorial.

Un escenario de conflicto abierto

Mientras el Ejecutivo provincial ratifica la aplicación de las mejoras salariales, desde el gremio docente mantienen su postura crítica frente a la oferta, lo que podría derivar en nuevas medidas de fuerza.

En declaraciones públicas, Weretilneck defendió la decisión en el contexto económico actual y afirmó que la Provincia continuará buscando sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, en medio de la caída de recursos.

La situación deja planteado un escenario de negociación abierta, con impacto directo en el sistema educativo de Río Negro.

O.P.