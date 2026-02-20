29°
Viernes 20 de Febrero de 2026
20 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Donald Trump ordena la desclasificación masiva de archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre

El presidente ordenó identificar y liberar archivos sobre fenómenos aéreos no identificados. Trump criticó a Obama por hablar del tema y aseguró que, aunque no tiene una postura definida, es información de enorme interés público.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió la agenda pública al ordenar que las agencias gubernamentales inicien el proceso para “identificar y liberar” archivos secretos relacionados con OVNIs, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y vida extraterrestre.

 

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario justificó la medida debido al "enorme interés mostrado" por la ciudadanía. Trump instruyó específicamente al Secretario de Guerra y a los departamentos pertinentes para que expongan información sobre estos asuntos que calificó como “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

 

Acusaciones contra Obama

El anuncio no estuvo exento de polémica política. Trump acusó públicamente a su antecesor, Barack Obama, de haber divulgado información clasificada al referirse a la posible existencia de vida fuera de la Tierra en entrevistas recientes. “Tomó información clasificada, no debería estar haciendo eso”, afirmó Trump ante periodistas a bordo del avión presidencial, calificando los dichos de Obama como una infracción.

 

¿Qué dicen los archivos?

Pese a su orden de desclasificación, Trump mantiene una postura cautelosa sobre la veracidad de los avistamientos. “No sé si son reales o no”, declaró el mandatario, asegurando que no vio pruebas concluyentes durante su gestión.

 

Esta apertura de datos se produce tras un informe del Departamento de Defensa de 2024, el cual concluyó que:

 

No se encontró evidencia de tecnología extraterrestre desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

 

La mayoría de los avistamientos fueron catalogados como fenómenos naturales o artefactos convencionales mal interpretados.

 

La eventual publicación de estos documentos podría representar la mayor apertura de información estatal en la historia sobre un tema que ha alimentado teorías de conspiración e investigaciones oficiales durante décadas.

 

