Humo y fuego en la Ruta 3: Ardua noche de combate y tránsito guiado entre Madryn y Trelew

La postal del sábado temprano en la Ruta Nacional N° 3 no se parece a una mañana normal de verano en el Valle. En el tramo que conecta Puerto Madryn con Trelew, la circulación quedó condicionada por un incendio de pastizales que todavía muestra focos activos y deja una persistente cortina de humo en el aire. La escena obliga a los conductores a bajar la velocidad, mirar más lejos y asumir que el viaje cambia de ritmo.

Un operativo sin pausa en Bajo Simpson

Durante toda la noche y la madrugada, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Trelew, Puerto Madryn y Gaiman sostuvieron el trabajo para intentar frenar el avance del fuego en la zona de Bajo Simpson. El operativo se mantuvo sin descanso mientras el terreno y el combustible vegetal seco alimentaban la propagación de las llamas.

La prioridad de los equipos se concentró en extinguir los frentes más próximos a la calzada y contener el perímetro mediante rotación de tareas. Esa continuidad explica por qué, pese al despliegue masivo de recursos, el incendio no termina de quedar atrás: la dinámica del viento y las condiciones del pastizal mantienen el cuadro abierto y los focos bajo vigilancia constante.

Tránsito condicionado y seguridad vial

La consecuencia más visible para quienes transitan por la zona aparece directamente sobre la calzada. Vialidad Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial han habilitado el tránsito con extrema precaución y bajo un esquema asistido.

Actualmente, solo funciona un carril para la circulación vehicular, mientras que el otro carril permanece reservado exclusivamente para el movimiento de las unidades de emergencia, el transporte de agua y la logística del operativo. En este esquema, cada vehículo se vuelve parte de un tránsito guiado que exige paciencia.

El punto de referencia más sensible se ubica a la altura del Instituto Penitenciario Provincial (IPP), donde la presencia de personal en ruta es sostenida. Las autoridades reiteran a la comunidad la importancia de:

No detenerse a observar o tomar fotografías para no entorpecer el paso de autobombas.

Mantener las luces encendidas y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.

Seguir estrictamente las indicaciones del personal de seguridad en el lugar.

El origen y los desafíos del clima

El incendio, que según informes preliminares se habría originado por una contingencia técnica en el parque eólico de la zona, encontró en las ráfagas de viento del viernes el motor ideal para su expansión. Para la jornada de este sábado se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 36°C, lo que suma un factor de riesgo adicional para el personal de línea.

El escenario sigue sujeto a nuevas evaluaciones operativas según evolucione la situación en Bajo Simpson. Por ahora, la realidad en la Ruta 3 se escribe con trabajo sostenido y un tránsito que todavía no recupera su normalidad.

T.B