Concejo Deliberante: Álvarez respondió a las críticas de la oposición y ratificó la austeridad presupuestaria

En el marco de la reciente actividad legislativa y la renovación de autoridades internas, el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, se refirió de manera extensa a los cuestionamientos recibidos por su gestión, la situación edilicia del cuerpo y la nueva configuración de los bloques políticos. Con un fuerte hincapié en la austeridad, Álvarez respondió a los pedidos de modernización y analizó el funcionamiento del reglamento interno.

Austeridad y representación política

Respecto a las críticas recibidas por la falta de inversión en mobiliario nuevo, Álvarez fue contundente: "Me enorgullece estar sentado en esta mesa y no me haría mejor concejal estar sentado en una mesa linda, nueva y moderna, como pidió la concejal de Unión por la Patria". El edil destacó que el Concejo de Esquel es reconocido en toda la provincia por su bajo costo operativo en relación a su cantidad de habitantes y tratamientos legislativos. "Algunos concejos parecidos están gastando tres veces más en presupuestos", afirmó, agradeciendo también el trabajo "incansable y prolijo" de la planta de trabajadoras del cuerpo.

En relación a los reclamos edilicios marcados por la concejal Silvana Sánchez Albornoz, Álvarez reconoció que hay obras de refacción necesarias en los bloques y salas, pero explicó que al ser una casa alquilada, cambios estructurales en las cañerías de agua implicarían "romper toda la instalación". "Me daría mucha vergüenza estar hoy sentado en una silla de miles de pesos hablando de que los vecinos por ahí están sufriendo necesidades extremas", sentenció.

El debate por la palabra y las comisiones

Otro punto de fricción fue la acusación de "cercenar la palabra" durante las sesiones del año pasado. Álvarez aclaró que, si bien el reglamento estipula 30 minutos para la hora de preferencia, en promedio se ha destinado más de una hora, ocupada mayormente por la oposición. "Lo tomo como un comentario para rever, pero todas las sesiones excedieron la hora", explicó.

Sobre el horario de las comisiones, criticó la contradicción de algunos bloques: "Por un lado se dice que no se avanza con los expedientes y por otro lado no se quiere que se hagan comisiones extras". Para el presidente, la labor legislativa debe tomarse con seriedad "más allá de la carga pública", exigiendo disposición total para avanzar en los temas urgentes.

Nueva conformación de autoridades

En cuanto a la estructura de las autoridades para el nuevo periodo, Álvarez confirmó que Crea del Blanco ocupará la vicepresidencia. Explicó que esta elección se debió a que la concejal Arrúa Zieseniss presidirá el bloque y la concejal Daher Scaglioni ya tiene a su cargo la compleja comisión de Legales.

Por su parte, detalló la situación de Juan Alfonso Margara, quien se alejó del bloque de Juntos por el Cambio a mediados de año. "La confianza sigue intacta de nuestra parte; él decidió dejar el lugar en la vicepresidencia a alguien del bloque, pero seguirá presidiendo alguna de las comisiones", aclaró Álvarez. Asimismo, puntualizó que Margara no cuenta con presupuesto para un bloque propio ni secretaría aparte, ya que no es un bloque reconocido electoralmente, aunque mantiene el uso de las oficinas comunes para recibir a los vecinos.

Temas en agenda: Parque Industrial y La Torta

Finalmente, el presidente del Concejo brindó detalles sobre la continuidad del trabajo legislativo. Confirmó que la comisión de Legales y la de Ambiente siguen activas. Esta última se encuentra a la espera de documentación solicitada tras la denuncia de vecinos por presuntos ilícitos en la zona de La Torta. "Apenas ingrese la documentación se volverán a constituir en comisión para comenzar con el trabajo semanal", concluyó.

T.B