"El Nuevo Pollo" abre su segunda sucursal en Esquel con una propuesta renovada

La ciudad de Esquel cuenta desde ahora con un nuevo punto de encuentro para los amantes de los sabores tradicionales. Mariela Millañanco de Guarda presentó oficialmente la apertura de la segunda sucursal de "El Nuevo Pollo", un emprendimiento familiar que busca expandir sus horizontes ofreciendo no solo sus clásicos productos, sino también una renovada propuesta de platos listos para consumir.

Una carta pensada para el vecino

La propuesta gastronómica de este nuevo local es amplia y está diseñada tanto para quienes buscan resolver su comida diaria como para quienes desean deleitarse en el lugar. "Le ofrecemos también comida elaborada para que cada uno pueda llevársela a su hogar o pueda deleitársela acá igual, en el local. Tenemos mesitas en la vereda para que puedan venir y comer o tomar algo", detalló Mariela durante la presentación.

Dentro de las especialidades, el local contará con:

Carnes al asador: Pollo, cordero y lechón.

Minutas y rápidos: Hamburguesas, panchos, papas fritas y variedades de ensaladas.

Productos en crudo: Milanesas, medallones, patitas de pollo, arrollados y pollos parrilleros listos para la brasa.

Bebidas: Gaseosas y jugos, con la idea de ir complementando la oferta según el requerimiento de los clientes.

Compromiso con la comunidad y el trabajo

Para los propietarios, este paso representa mucho más que una expansión comercial. Mariela expresó su agradecimiento por haber logrado este objetivo que permite, además, brindar empleo a otros vecinos de la ciudad. "Agradecer porque hemos podido lograr algo más, algo nuevo y poder brindar a otros vecinos también trabajo", manifestó con emoción, destacando también el apoyo constante de familiares y amigos en este proceso.

Asimismo, subrayó su fe como pilar fundamental de este proyecto: "Por sobre todas las cosas, siempre agradezco a Dios, porque sin Dios nada sería posible".

Horarios y ubicación estratégica

El Nuevo Pollo se encuentra ubicado en un punto neurálgico de Esquel: sobre la calle Belgrano, justo enfrente de la plaza principal. Con el objetivo de brindar un servicio constante, el local planea trabajar de lunes a lunes.

En principio, el horario de atención será de 9:00 hs de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada. No obstante, Mariela aclaró que la modalidad —si será de corrido o con interrupciones— se irá ajustando según el movimiento y la demanda de la clientela, fiel a su filosofía de trabajo de adaptarse a lo que el vecino solicita.

"Los esperamos para compartir y bueno, para también poder nosotros brindarle algo mejor a la ciudad de Esquel", concluyó la propietaria.

T.B