Reforma laboral 2026: las 10 claves del proyecto que define el futuro del empleo privado

El mercado de trabajo en Argentina se encuentra en el umbral de una transformación estructural. Tras un intenso derrotero legislativo, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo regresa al Senado de la Nación para una definición clave. Después de obtener media sanción inicial y atravesar modificaciones técnicas en la Cámara de Diputados —donde se pulieron artículos conflictivos y se ajustó la redacción—, los senadores deberán decidir si convalidan los cambios de la Cámara Baja o insisten en su propuesta original.

El objetivo central de la norma es ambicioso: aliviar la carga tributaria corporativa, limitar la obligatoriedad de ciertos aportes y ofrecer alternativas modernas para la finalización de los vínculos laborales.

A continuación, detallamos los diez puntos fundamentales que definen este nuevo marco regulatorio:

1. Reconfiguración de las Indemnizaciones

La base para calcular el resarcimiento por despido sin causa experimenta un giro técnico. Se tomará exclusivamente la remuneración mensual, normal y habitual, dejando fuera del cálculo al aguinaldo y las vacaciones. Además, los créditos laborales se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%, estableciendo que esta sea la reparación única.

2. Flexibilidad en Horas y Receso Estival

Se introduce el “banco de horas”, una herramienta que permite compensar horas extras mediante acuerdos mutuos escritos. En el rubro vacaciones, aunque el período legal sigue siendo octubre-abril, empleadores y empleados podrán pactar el descanso en otras fechas y fraccionarlo en períodos mínimos de siete días.

3. Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Para dar previsibilidad a las desvinculaciones, nace el FAL. Este fondo se nutrirá de aportes patronales obligatorios: las grandes empresas contribuirán con el 1% de su masa salarial, mientras que las MiPyMEs aportarán el 2,5%. Estos porcentajes podrán sufrir ajustes adicionales con aval legislativo.

4. Fondos de Cese por Convenio Colectivo

Inspirado en modelos de capitalización, la reforma habilita que los sindicatos y cámaras empresarias acuerden en paritarias la creación de fondos de cese. Bajo este sistema, el trabajador percibe el acumulado en su cuenta individual al momento del despido, reemplazando el esquema indemnizatorio tradicional.

5. Extensión del Período de Prueba

El plazo de evaluación para nuevos ingresos se amplía significativamente. El estándar general pasa a ser de seis meses, pero en empresas de hasta cinco empleados, podrá extenderse hasta los ocho meses. La obligación de registro y aportes rige desde el primer día, aunque la desvinculación en este lapso no generará derecho a indemnización.

6. Amnistía para el Trabajo no Registrado

Un eje polémico es la eliminación de las multas de la Ley 24.013. El argumento oficial es reducir la "industria del juicio". Se propone, en cambio, un régimen de blanqueo donde el empleador que formalice a su personal quedará exento de multas, aunque deberá saldar las diferencias salariales y los aportes previsionales omitidos.

7. Impulso a la Inversión (RIMI) y Baja de Aportes

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que busca premiar la incorporación de tecnología. Esto se complementa con una baja de contribuciones patronales: 1 punto porcentual menos para grandes firmas y 2,5 puntos para pequeñas y medianas empresas.

8. Sentencias Judiciales en Cuotas

Con el fin de evitar que un juicio laboral quiebre a una empresa, se autoriza el pago escalonado de condenas. Las compañías de mayor escala podrán pagar en hasta 6 meses, mientras que las MiPyMEs contarán con un plazo extendido de hasta 12 cuotas.

9. Nuevos Límites a los Aportes Sindicales

La reforma establece topes claros: los aportes patronales a cámaras empresarias (máximo 0,5%) serán voluntarios desde 2028. En tanto, los aportes de trabajadores a sindicatos no podrán superar el 2%. Además, el empleador ya no podrá retener cuotas de afiliación sin el consentimiento expreso y por escrito del empleado.

10. Digitalización y Bancarización Obligatoria

La burocracia se simplifica con el registro único ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la validez legal de los libros digitales por 10 años. Finalmente, se ratifica que los sueldos deben pagarse por vía bancaria oficial, excluyendo el uso de billeteras virtuales para el cobro de haberes.

T.B