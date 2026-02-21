27°
21 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

María Laura Hernández asumió como entrenadora del Seleccionado Femenino de Futaleufú

Fue convocada por la Unidad de Deportes de la localidad. La idea es preparar el equipo para el torneo provincial
Tras su exitoso paso por Belgrano de Esquel donde logró múltiples campeonatos y dejó una huella que será difícil olvidar, la Municipalidad de Futaleufú a través de la Unidad de Deportes convocó a la entrenadora María Laura Hernández para asumir el compromiso de ser la entrenadora del equipo femenino de mayores de cara al torneo provincial.

 

María Laura Hernández y Daiana Gherbi (su asistente) comenzaron ayer con los entrenamientos en el Estadio Municipal de Futaleufú, equipo que se prepara para participar del torneo provincial de futbol femenino.

 

En principio hizo una radiografía del plantel que representará a la Comuna de Futaleufú en el torneo provincial que tendrá lugar desde el 11 al 13 de abril.

 

En este torneo provincial participarán los equipos representativos de Hualaihué, Palena, Chaitén y Futaleufú.

 

 

Señalemos que María Laura Hernández fue sin dudas la precursora del desarrollo del fútbol 11 femenino en la cordillera chubutense, donde conquistó 7 títulos de manera consecutiva con Belgrano de Esquel y trabajó también en el cuerpo técnico provincial tanto para los Juegos EPADE como para los Juegos de la Araucanía donde integró el cuerpo técnico con Nuria Lamela.

 

 

Además fue la ideóloga del gran proyecto que significa Lala Gym que ya tiene 15 años de vida y ahora formalizado como club donde el futsal femenino, el fútbol infantil, el vóley y sobre todo el trabajo con los adultos mayores es parte de la vida de María Laura Hernández, quien señala que la practica del deporte es un derecho para todos y todas, sin importar condición social, económica o cultural. Todos tienen derecho a practicar deportes.  

 

