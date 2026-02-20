Esquel Futbol Club derrotó a Chacarita y se quedó con la Copa de Oro

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Futaleufú - Chile). - Con grandes partidos se definieron cada una de las Copas que se pusieron en juego en la segunda edición de la Futa Cup, torneo de fútbol infantil que, en tres categorías, se llevó a cabo en la localidad chilena de Futaleufú.

En lo que respecta a la definición de la Copa de Oro, el elenco 2 de Esquel Futbol Club superó por uno a cero al Deportivo Chacarita de Esquel, con un gol conquistado por Giovani Coñomir al cierre del primer tiempo y se alzó (al igual que el año pasado) con el trofeo máximo que entregó la organización para la categoría 2012/13.

Por su parte, el Deportivo Cañadón superó al equipo 1 de Esquel Futbol Club por dos a cero y obtuvo la Copa de Plata en esta misma categoría. Los goles del elenco verdinegro fueron conquistados por Simón García en dos oportunidades.

También estuvo en juego la Copa de Bronce de esta categoría donde Fontana de Trevelin derrotó al Deportivo Espolón de Futaleufú. El partido había terminado igualado en un tanto por bando y se necesitó de los tiros desde el punto penal para determinar al ganador de esta copa, donde Fontana de Trevelin venció por 5 a 4.

Además, en la jornada de ayer, se definió el triangular final (a dos rondas) de la categoría 2014/15 donde el equipo de la Región de Aysen, Somos del Cochrane, se llevó el título al ganar tres de los cuatros partidos que jugó. Precisamente ayer venció a San Patricio por 9 a 1 y empató con Junaeb Futaleufú por dos a dos.

Debemos señalar que un total de 14 equipos tomaron parte de esta segunda edición de la Futa Cup que se jugó íntegramente, en dos canchas simultáneas, en el Estadio Municipal de Futaleufú.

Recordemos que en la mañana del miércoles se había jugado el torneo de los Mini Crack con la victoria de Cebollitas de Esquel.

La segunda edición de la Futa Cup estuvo organizada por la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, a través de la Unidad de Deportes que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Para destacar, en la categoría más grande, Esquel Futbol Club se llevó todos los premios individuales ya que Giovani Coñomir fue el goleador del campeonato y el mejor jugador de la final, en tanto sus arqueros Ian Sepúlveda y Alex Pastrana se llevaron el guante de oro por mantener la valla invicta.

En la categoría 2014/15, los peques del Somos del Cochrane se llevaron también los premios individuales. La niña Agustina Gueicha fue elegida la mejor jugadora del certamen, Héctor Vidal fue el goleador y su arquero Matías Higuera recibió el premio a la valla menos vencida.