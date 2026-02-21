A 61 años del asesinato de Malcolm X: el líder que desafió al sistema

El 21 de febrero es una fecha grabada a fuego en la historia de la lucha por los derechos humanos. Hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Malcolm X, el hombre que con su retórica punzante y su mirada radical transformó la conciencia de millones de personas en todo el mundo.

De Malcolm Little a la Nación del Islam

Nacido en Omaha en 1925 como Malcolm Little, su vida estuvo marcada por la violencia racial desde la infancia. Tras un paso por la cárcel, se convirtió al islam y adoptó la "X" como apellido para simbolizar el nombre ancestral africano que le había sido robado por la esclavitud.

Como principal figura de la Nación del Islam, Malcolm se convirtió en el gran contrapunto de Martin Luther King Jr. Mientras King predicaba la no violencia, Malcolm defendía la autodefensa "por cualquier medio necesario", denunciando con dureza la opresión sistemática de los blancos hacia la comunidad negra.

El atentado en el Audubon Ballroom

Tras distanciarse de la Nación del Islam por diferencias ideológicas y fundar la Organización de la Unidad Afroamericana, Malcolm comenzó a universalizar su discurso. Sin embargo, las tensiones con su antiguo grupo se volvieron insostenibles.

Hace exactamente 61 años, cuando se disponía a dar un discurso ante su organización en un salón de actos en Manhattan, tres hombres se pusieron de pie y lo acribillaron a sangre fría. Tenía apenas 39 años. Se confirmó que al menos uno de los atacantes estaba ligado a la Nación del Islam, lo que alimentó décadas de debate sobre los autores intelectuales del crimen.

Un legado inagotable

Su vida, una metamorfosis constante que lo llevó de la delincuencia juvenil al liderazgo espiritual y político, fue inmortalizada por el cineasta Spike Lee en 1992, con una actuación magistral de Denzel Washington que ayudó a redescubrir su figura para las nuevas generaciones.

Hoy, Malcolm X sigue siendo un símbolo de la resistencia cultural y política. Su voz no se apagó aquel mediodía en Nueva York; por el contrario, resuena cada vez que se denuncia una injusticia racial.