Operativo conjunto en Los Alerces: 56 personas combaten el nuevo foco en la zona sur

El Comando Unificado, integrado por la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut, informó sobre el estado actual de los incendios forestales en la región. Según el reporte oficial, el incendio principal continúa en su fase de CONTENIDO, aunque se advierte que esta situación técnica podría revertirse en caso de presentarse condiciones meteorológicas adversas. Esta estrategia de trabajo conjunto se mantiene operativa desde el pasado 5 de enero.

Ataque prioritario en el incendio "La Tapera"

Durante la jornada de ayer, los esfuerzos se concentraron prioritariamente en el incendio denominado La Tapera, localizado en el límite Sur del Parque Nacional Los Alerces. Este foco fue detectado durante la noche del 19 de febrero, lo que motivó una intervención inmediata por parte de una cuadrilla especial para evaluar su comportamiento y contener su avance inicial.

El viernes 20, el operativo fue reforzado con un total de 56 personas que conforman el Comando Operativo. Debido a su ubicación y potencial, se le asignó carácter prioritario en la planificación, desplegando recursos terrestres, aéreos y náuticos de manera combinada.

La logística para este sector tiene su base en Puerto Ciprés, sobre el Río Grande – Futaleufú. Desde ese punto estratégico, los brigadistas son movilizados en embarcaciones hasta el frente de combate, situado aproximadamente a 800 metros al norte.

Situación general y seguridad

Hasta la fecha, se registran unas 16 mil hectáreas afectadas dentro del Parque Nacional Los Alerces. El personal técnico continúa monitoreando permanentemente las condiciones del terreno y la meteorología en cada sector de trabajo para garantizar la seguridad de quienes combaten el fuego.

Debido al contexto de riesgo crítico a nivel regional, las autoridades reiteraron las siguientes medidas de prevención para la comunidad:

Informarse exclusivamente a través de canales oficiales sobre avisos, alertas y normas de circulación.

Respetar la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en los caminos internos del Parque Nacional.

Ceder prioridad absoluta de paso a los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico en todos los trazados viales.

Colaboración institucional

El Comando Operativo Conjunto hizo público su agradecimiento al personal de Parques Nacionales de las regionales Norte, Centro y Sur, así como a las fuerzas nacionales (Ejército, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal), al INTA y a Vialidad Nacional. También se destacó el rol de las brigadas de Chubut y Neuquén, la Municipalidad de Esquel, Protección Ciudadana y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Finalmente, se reconoció el aporte de la Federación de Bomberos Voluntarios, pobladores, guías, la Escuela N°25 de Villa Futalaufquen y diversos prestadores turísticos (como El Aura, Camping Los Maitenes y empresas náuticas como Cleona y Glaxiar, entre otros) que brindan recursos fundamentales para el sostenimiento del operativo.

