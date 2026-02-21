Prácticas universitarias en Trevelin: compromiso con la conservación y el turismo

La Secretaría de Turismo de Trevelin incorporó recientemente a tres estudiantes de la carrera de Guardaparque Universitario que se dicta en la ciudad de Esquel, quienes se encuentran realizando sus prácticas académicas obligatorias como parte del proceso formativo de la universidad.

Se trata de María Paz Salomón, Jaidalys Villegas y Lissi Almendra, alumnas de tercer año, que desarrollan distintas actividades en el área con el acompañamiento del equipo técnico de la Secretaría.

La carrera de Guardaparque Universitario está orientada a la conservación y manejo de áreas naturales protegidas, brindando conocimientos en biodiversidad, educación ambiental, legislación ambiental, manejo de visitantes y técnicas de conservación. Estas prácticas permiten a las estudiantes aplicar en territorio los saberes teóricos, fortalecer su experiencia profesional y consolidar el perfil técnico propio de la formación.

En esta primera etapa, las estudiantes colaboraron en tareas de mantenimiento y puesta en valor de espacios públicos vinculados al turismo, y continuarán participando en acciones de educación ambiental, atención al visitante y apoyo logístico en distintas iniciativas que lleva adelante la Secretaría.

La secretaria de turismo Cintia Figueroa, destacó que la incorporación de las futuras guardaparques enriquece el trabajo cotidiano del equipo, aportando compromiso, energía y una mirada técnica orientada a la conservación y promoción del patrimonio natural de Trevelin.

T.B