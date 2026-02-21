Reapertura gradual en el Parque Nacional: servicios habilitados y restricciones vigentes

Villa Futalaufquen, sábado 21 de febrero de 2026. Durante este fin de semana se espera una gran afluencia de visitantes, mientras el operativo para suprimir los focos de calor activos continúa en sectores remotos con el apoyo de medios aéreos. En este marco de convivencia entre la actividad turística y la emergencia ígnea, COMIENZA LA ETAPA DE REAPERTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES.

Estado de Rutas y Transporte

La Ruta Provincial Nº 71 entre Portada Norte y Portada Centro se encuentra habilitada. No obstante, dada la especial circunstancia de uso compartido de la R.P. N 71 y R.P. N 259 por parte de vehículos particulares, motoniveladoras y móviles de emergencia, desde el Comando Operativo se solicita especial atención a los visitantes.

Es imperativo que se respeten los límites de velocidad máxima de 40 km/h. Se recomienda mantener la conducción en alerta, especialmente cuando se transitan zonas de caminos sinuosos y de cornisa, para facilitar la prioridad de paso de la flota operativa. Por otro lado, el transporte público de pasajeros funcionará con el recorrido completo desde Esquel hasta Cholila, pudiendo realizar consultas al teléfono 2945 - 525512.

Actividades Náuticas y Recreativas

Desde la semana pasada se encuentran habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen. Sin embargo, la navegación en el sector Sur del mismo lago y en el Embalse Amutuy Quimey se encuentra restringida por el momento debido al uso de recarga de agua para aviones y helicópteros.

En cuanto a otros espejos de agua:

Río Arrayanes y Río Rivadavia: Se permite exclusivamente el uso de embarcaciones sin motor.

Embalse Amutui Quimey (Zona Sur): Todas las actividades náuticas y acuáticas están restringidas por la operación de medios aéreos en el espejo de agua.

Senderismo y Áreas Protegidas

Las sendas habilitadas de la Zona Centro se abren a primera hora. Las condiciones de uso y registro varían según el destino:

Cerro Dedal: El registro se realiza de forma digital.

Lago Krügger: Es necesario registrarse presencialmente en el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen.

Zonas con Cierre Preventivo: Los senderos de la zona afectada por el incendio y el sector de la Pasarela del Río Arrayanes continúan cerrados hasta que se realicen las evaluaciones de seguridad correspondientes.

Para mayor información y acceso a trámites digitales, puede visitar el sitio oficial: argentina.gob.ar/parquesnacionales.

T.B