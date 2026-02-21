30°
29°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 21 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43PNLAReaperturaRestriccionesServicios Habilitados
21 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reapertura gradual en el Parque Nacional: servicios habilitados y restricciones vigentes

Mientras continúa el apoyo aéreo para suprimir focos de calor, se rehabilitan senderos en la Zona Centro y el transporte público Esquel-Cholila. Conocé las actividades permitidas y prohibidas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Villa Futalaufquen, sábado 21 de febrero de 2026. Durante este fin de semana se espera una gran afluencia de visitantes, mientras el operativo para suprimir los focos de calor activos continúa en sectores remotos con el apoyo de medios aéreos. En este marco de convivencia entre la actividad turística y la emergencia ígnea, COMIENZA LA ETAPA DE REAPERTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES.

 

Estado de Rutas y Transporte

 

La Ruta Provincial Nº 71 entre Portada Norte y Portada Centro se encuentra habilitada. No obstante, dada la especial circunstancia de uso compartido de la R.P. N 71 y R.P. N 259 por parte de vehículos particulares, motoniveladoras y móviles de emergencia, desde el Comando Operativo se solicita especial atención a los visitantes.

 

Es imperativo que se respeten los límites de velocidad máxima de 40 km/h. Se recomienda mantener la conducción en alerta, especialmente cuando se transitan zonas de caminos sinuosos y de cornisa, para facilitar la prioridad de paso de la flota operativa. Por otro lado, el transporte público de pasajeros funcionará con el recorrido completo desde Esquel hasta Cholila, pudiendo realizar consultas al teléfono 2945 - 525512.

 

Actividades Náuticas y Recreativas

 

Desde la semana pasada se encuentran habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen. Sin embargo, la navegación en el sector Sur del mismo lago y en el Embalse Amutuy Quimey se encuentra restringida por el momento debido al uso de recarga de agua para aviones y helicópteros.

 

En cuanto a otros espejos de agua:

 

  • Río Arrayanes y Río Rivadavia: Se permite exclusivamente el uso de embarcaciones sin motor.

     

  • Embalse Amutui Quimey (Zona Sur): Todas las actividades náuticas y acuáticas están restringidas por la operación de medios aéreos en el espejo de agua.

     

Senderismo y Áreas Protegidas

 

Las sendas habilitadas de la Zona Centro se abren a primera hora. Las condiciones de uso y registro varían según el destino:

 

  • Cerro Dedal: El registro se realiza de forma digital.

     

  • Lago Krügger: Es necesario registrarse presencialmente en el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen.

     

  • Zonas con Cierre Preventivo: Los senderos de la zona afectada por el incendio y el sector de la Pasarela del Río Arrayanes continúan cerrados hasta que se realicen las evaluaciones de seguridad correspondientes.

     

Para mayor información y acceso a trámites digitales, puede visitar el sitio oficial: argentina.gob.ar/parquesnacionales.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
2
 "El Nuevo Pollo" abre su segunda sucursal en Esquel con una propuesta renovada
3
 María Laura Hernández asumió como entrenadora del Seleccionado Femenino de Futaleufú
4
 Operativo conjunto en Los Alerces: 56 personas combaten el nuevo foco en la zona sur
5
 Esquel Futbol Club derrotó a Chacarita y se quedó con la Copa de Oro
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -