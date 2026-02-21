Se suspenden cirugías programadas en los hospitales de la provincia

El sistema de salud pública de la provincia del Chubut enfrenta una nueva y grave complicación operativa. La Asociación de Cirujanos de Chubut, en conjunto con la Asociación de Cirugía de Comodoro Rivadavia, formalizó a través de una nota enviada al Hospital de Trelew la decisión de suspender, de manera total y por tiempo indeterminado, todas las cirugías programadas y la atención en consultorios externos.

La medida de fuerza, que ya comenzó a impactar en la agenda de los pacientes, deja a los hospitales públicos operando bajo un esquema de contingencia: se garantiza exclusivamente la atención de urgencias y emergencias, mientras que el resto de las prestaciones quedan paralizadas.

El detonante: Promesas incumplidas

El conflicto escaló tras una reunión mantenida con el Dr. Sebastián Restuccia, en la cual se había establecido un compromiso explícito de brindar soluciones concretas a los reclamos del sector en un plazo de diez días hábiles. Según los profesionales, dicho plazo venció sin que mediara ninguna propuesta formal o comunicación institucional.

"Esta decisión se adopta ante la ausencia absoluta de respuesta dentro del plazo acordado. La falta de definiciones constituye un incumplimiento del compromiso asumido y coloca al sistema quirúrgico provincial en una situación de extrema precariedad operativa", puntualiza el texto enviado por las asociaciones.

Responsabilidades institucionales

Los cirujanos fueron categóricos al deslindar su responsabilidad por las molestias que esta interrupción causa en la comunidad. En la misiva, dejan "expresamente asentado que la responsabilidad institucional de la interrupción de las prestaciones programadas recae en la conducción sanitaria provincial, ante la inacción frente a un conflicto que fue advertido con claridad y anticipación".

El malestar del sector no es nuevo. Los profesionales denuncian que han sostenido el funcionamiento del sistema público durante años bajo condiciones críticas: sobrecarga laboral, recursos limitados y un entorno cada vez más adverso. "No es admisible que la respuesta del Estado sea el silencio. La salud pública requiere decisiones, previsibilidad y respeto institucional. Sin estos elementos, resulta inviable continuar garantizando la normalidad de las prestaciones", sentenciaron.

Un sistema al límite

La firma conjunta de la Asociación de Cirujanos del Chubut y la Asociación de Cirugía de Comodoro Rivadavia refleja la unidad del sector en este reclamo. Hasta tanto no exista una respuesta por parte de las autoridades sanitarias que destrabe la situación, la incertidumbre reinará en los quirófanos de los hospitales públicos de la provincia, afectando a cientos de pacientes que esperaban sus intervenciones programadas.

T.B