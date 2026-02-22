Unidos por el destino: productores locales buscan convertir el enoturismo en el gran motor regional

En el marco de un encuentro de productores vitivinícolas celebrado en el viñedo Contracorriente, Javier de la Fuente compartió su visión sobre la evolución del turismo en la comarca y la relevancia de tejer redes sólidas entre los emprendedores locales. Acompañado por figuras como Pablo Castelli de Gales al Sur y representantes de varias bodegas de la zona como Nant y Fall, Baruk, entre muchas otras, el responsable de la emblemática Casa de Té Nain Maggie de Trevelin recordó los inicios de un camino compartido que comenzó hace décadas.

Para De la Fuente, la clave del crecimiento actual reside en "entender que acá tenemos que trabajar todos juntos, en conjunto, porque es la manera de que tenemos de que la gente pueda visitarnos", permitiendo que los visitantes prolonguen su estadía y descubran una oferta integrada que combine los sabores tradicionales con las nuevas propuestas emergentes.

La integración de la tradicional ceremonia del té galés con el pujante sector del vino es una de las apuestas más fuertes para la próxima temporada. Tras una exitosa experiencia de maridaje entre tortas galesas y vinos realizada junto a la viña Nant Y Fall, De la Fuente proyecta incorporar a Nain Maggie dentro de los circuitos enoturísticos locales. Esta sinergia no solo busca diversificar la oferta, sino también generar espacios de distensión y diálogo entre los propios productores. El referente destacó que "lo más importante es que logremos una conjunción de cosas para que la gente cuando venga pueda quedarse más tiempo y todos podamos tener un mejor trabajo", manteniendo viva la impronta de sus fundadores mientras se abren a nuevas audiencias en este 51 aniversario.

Uno de los pilares de la gestión actual es la democratización del acceso a la cultura galesa, rompiendo la barrera que a veces percibe el residente local. A través de promociones de temporada baja y un fuerte enfoque en visitas educativas, la casa de té se propone como un centro de interpretación de la historia de los pioneros del valle. Javier explicó que "a través de la casa de té nosotros podemos contar nuestra historia familiar, que hay muchas historias y hay mil maneras de contarlas, y que cada familia tiene su historia y como que cada uno de nosotros va encontrando la manera de contarlos". Los ingredientes locales juegan un rol fundamental en esta experiencia, destacando el uso de harina del molino Nant Fach para ofrecer un producto fiel a los procesos artesanales.

A pesar de una temporada estival que calificó como media, De la Fuente se mantiene optimista y ya proyecta estrategias para los meses de menor afluencia. La propuesta gastronómica sigue siendo fiel a sus raíces, con especialidades como la torta negra y la tarta de crema, aunque con la flexibilidad necesaria para incorporar gustos locales. La mirada está puesta ahora en Semana Santa y en el diseño de alternativas atractivas para los meses de mayo y junio, apostando siempre a la calidad y a esa conjunción de esfuerzos que transforma a la producción local en un verdadero motor de desarrollo para toda la región.

E.B.W.