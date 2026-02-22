Salud provincial encabezó una jornada de capacitación y prevención en el Hospital de Trelew

Con el fin de reforzar el trabajo preventivo y de concientización que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, se efectuó en el Hospital “María Humphreys” de Trelew una Jornada sobre Cardiopatías Congénitas.

La propuesta, realizada en el marco del “Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas”, que se conmemora cada 14 de febrero, fue encabezada por la secretaria de Salud provincial, Denise Acosta, acompañada por el subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia; las referentes provinciales de Telesalud, Devora Flores Sahagún, y del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, María Laura Sacchetti, además de directivos del Hospital e integrantes del grupo “Corazones del Sur” dedicado al apoyo y la visibilización de la temática.

La actividad se concretó con el objetivo de visibilizar estas enfermedades, concientizar a la población y promover la importancia de la detección temprana.

En ese sentido, se desarrollaron múltiples propuestas que incluyeron una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una demostración sobre cómo utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA), una charla con especialistas sobre salud integral, consejos para el cuidado del corazón, y una exposición de diferentes stands, entre otras cosas.

Prevención

En la ocasión, la referente provincial del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, María Laura Sacchetti, indicó que “hicimos hincapié en los controles, el cuidado nutricional, la actividad física, y el RCP. La idea fue hablar de la importancia de la prevención y del diagnóstico prenatal”.

En esa línea expresó que “es imprescindible el diagnóstico prenatal, que las familias le pidan al médico durante el embarazo que le miren el corazón al bebé”, remarcando que “es primordial el diagnóstico temprano”.

Detección temprana y seguimiento

Por su parte, la referente de Telesalud y coordinadora del área de Salud Digital, Devora Flores Sahagún, manifestó que “estamos muy contentos con esta jornada que organizamos. Nosotros siempre abordamos la salud desde un aspecto integral e intersectorial, y acá lo demostramos, trabajando en equipo para un objetivo común que es prevenir las cardiopatías congénitas, promover la detección oportuna y el seguimiento adecuado”.

“Sumamos muchas familias, pacientes con cardiopatías congénitas, todo el equipo médico del Hospital, el sector de enfermería, de odontología y nutrición. Esto es central para el cuidado integral y lograr una mejor calidad de vida”, destacó.

En ese contexto, Flores Sahagún señaló que “la idea fue convocar a otras instituciones y al municipio, para centrarnos más que nada en la capacitación sobre las cardiopatías”, resaltando que “estas acciones son muy relevantes porque pueden salvar vidas”.

Por último, agradeció “a todos por su participación en la propuesta”, y adelantó que “vamos a seguir haciendo este tipo de actividades de concientización por la importancia que tiene para nosotros la prevención, y la detección temprana en este tipo de patologías”.

Cardiopatías Congénitas

Las Cardiopatías Congénitas son anomalías en la estructura o funcionamiento del corazón que están presentes desde el momento del nacimiento, y que son producidas durante la gestación. Son el tipo de patología congénita más común, ya que se estima que 1 de cada 100 recién nacidos presenta alguna cardiopatía.

La sintomatología asociada a las cardiopatías congénitas puede manifestarse a través de cansancio o fatiga, dificultad para respirar, falta de apetito, bajo peso o talla para la edad, o cianosis (coloración azulada de la piel y las mucosas).

Teniendo en cuenta que la detección temprana salva vidas, es imprescindible que el obstetra realice una evaluación cardíaca fetal en el segundo trimestre del embarazo, y que al momento del nacimiento se le realicen a todos los bebés, antes de que se vayan de la maternidad, una oximetría de pulso, la cual consiste en medir la saturación de la sangre.

