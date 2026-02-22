12°
Domingo 22 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Carnaval

Columna literaria de Marisa Gómez. 
Por Redacción Red43

El carnaval en la Sociedad Rural es el festejo más esperado en La Olvidada, uno de los tantos pueblos del norte. El presidente al que apodan, el Corcho, por lo petizo y retacón, se ocupa de todas las activades del club.

 

Este año se obsesionó con la construcción del Rey Momo. Se pasó meses con los bosquejos, las medidas y los materiales. Armó grupos de trabajo con los socios para construirlo por partes: el cuerpo, los brazos, las piernas, y por último la cabeza que se le ocurrió que debía ser la de un negro esclavo.

 

Todas las tardecitas, el Corcho lleva a la sociedad varias pilas de diarios y un tacho de veinte litros de engrudo. Los miembros de la comisión pegan capas y capas de papel para construir las distintas partes del cuerpo. Ahora sólo falta   la cabeza pero nadie quiere subirse a la escalera y llegar allá arriba.

 

Al final, ante tanta indecisión, la vicepresidenta, viuda desde hace un mes, se ofrece a realizar la tarea, como un homenaje para su marido muerto, miembro de la comisión directiva. Todos aplauden. El Corcho, con evidente emoción, dice que la va a ayudar, el contador de nuestra querida Asociación se va a sentir más tranquilo si cuido a su querida esposa, agrega. Más aplausos.  

 

Se reúnen a las nueve cuando las actividades se acaban. No quieren ser interrumpidos por temor a perder la concentración y sufrir alguna caída.

 

Los rumores no tardan en correr. Parece que por esas alturas se escuchan risas, y algún que otro gemidito, así cuenta la esposa del vocal, y la concesionaria de la cantina responde, pobre hombre, que querés, con la mujer que tiene.

 

Llega el día. El Corcho y la vicepresidenta inauguran la fiesta con un pasodoble, bailan apretaditos, cachete con cachete, en medio de los silbidos, gritos y los ojos puestos en la esposa del presidente, sentada en la mesa de los miembros de la comisión, con una copa de vino que toma trago a trago.

 

En minutos la pista se llena y el Corcho desaparece. Después se lo ve en una esquina como cabeza del trencito junto a la vicepresidenta. Dan vueltas por todo el salón. La esposa sigue sentada con la copa en la mano.

 

Cerca de las dos de la mañana, el Corcho y la vicepresidenta caminan sujetando la antorcha hasta dejarla en los pies del Rey Momo. La orquesta sigue la lenta ascensión del fuego dramatizando cada momento con redoblantes, platillos, y trompetas. El pueblo vibra, aplaude y se estremece.

 

Los miembros de la comisión lloran por la emoción de meses trabajados y en ese momento de máxima tensión, el Corcho piensa en su esposa. Corre a buscarla. No la encuentra. Habla con el mozo que no sabe en qué momento se levantó. Los acomodadores de los autos dicen, no haber visto nada.

 

—A correrse, se cae la cabeza — gritan todos.

 

El fuego ilumina el predio y cree verla. Corre hacia el bosque de eucaliptos. Su esposa está sentada en el suelo, con la botella en una mano.

 

—Te esperaba —le dice y toma otro trago del pico.

 

El Corcho forcejea hasta quitarle la botella. La levanta, la endereza y le saca los pastos del vestido. Los dos del brazo, atraviesan el predio con paso corto, se detienen junto a la gente y miran los resto del Rey Momo. Levantan el mentón y observan la luna llena, perfecta.

 

Después se miran, como si fuesen dos enamorados.

 

 

 

 

Marisa Gomez

 

